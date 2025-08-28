Випуски корпоративних облігацій великих українських компаній доступні роздрібним інвесторам. Який апетит до таких інструментів та що потрібно зробити, щоб його збільшити?

Черговий великий випуск корпоративних облігацій «Нової пошти» (НП) на 1 млрд грн, про який компанія оголосила 20 серпня, нагадав українським інвесторам про цей тип активів. Розміщення НП було непублічним, тож роздрібні інвестори не могли придбати ці папери. Але на ринку можна знайти під два десятки випусків інших відомих компаній. Деякі – доступні до інвестування і зараз.

«Ми бачили досить успішні випуски від «Нової пошти» та «Нова Пей Кредит», ритейлерів РУШ (магазини Eva) та «Агромат», лізингових і фінансових компаній за ставками від 16 до 20%», – констатує керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко.