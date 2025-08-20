Компанія «Нова пошта» з групи Nova повністю розмістила облігації серії «H» на 1 млрд грн після погашення 30 липня 2025 року облігацій серії «E» на таку ж суму. Випуск затвердила НКЦПФР 19 серпня.
Деталі
- Номінал однієї облігації – 1000 грн, загальна кількість – 1 млн штук, розміщення відбулось без публічної пропозиції. Деталі інших параметрів випуску не розкрито.
Контекст
У травні НКЦПФР схвалила випуск облігацій серій «G» і «H» по 1 млрд грн кожен. Кошти планується спрямувати на розвиток термінальної мережі (35%), ІТ (15%), BDF-контейнери й автотранспорт (30%) та тару для посилок (20%). У липні 2025 року «Нова пошта» успішно розмістила облігації серії «G» на 1 млрд грн.
На середину 2025 року компанія мала зобов’язання за трьома випусками облігацій: серія «E» (995,82 млн грн, погашення 30 липня 2025 року), серія «F» (998,45 млн грн, погашення 1 червня 2026 року) та серія «G» (999,38 млн грн, погашення 2 травня 2027 року). Ставка за серіями «F» і «G» – 16% річних. З 2020 року «Нова пошта» погасила п’ять випусків облігацій на 3,6 млрд грн.
У II другому кварталі чистий прибуток компанії зріс на 2,6% порівняно з 2024 роком – до 905,45 млн грн, а виторг – на 22,9%, до 12,71 млрд грн. За перше півріччя чистий прибуток знизився на 19,6% – до 1,20 млрд грн, при зростанні виторгу на 22,1% – до 24,57 млрд грн. Власний капітал «Нової пошти» за півріччя зріс на 6,1% – до 12,30 млрд грн, а зобов’язання – на 2,8%, до 20,56 млрд грн.
«Нова пошта» залишається лідером експрес-доставки в Україні, надаючи послуги з доставки документів, посилок і великогабаритних вантажів. Кінцеві бенефіціари – Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.
