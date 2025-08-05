Геннадий Боголюбов заявил о намерении оспорить решение Высокого суда Лондона, на прошлой неделе суд вынес решение в пользу государственного ПриватБанка. По этому делу бизнесмен и его партнер Игорь Коломойский выступают возможными соавторами крупного мошенничества на миллиарды долларов. Действительно ли судья мог ошибиться по поводу роли Боголюбова? Что мы узнали из сверхдетального решения суда об их взаимоотношениях и влиянии на банк до национализации

«Судья допустил серьезные ошибки в ключевых выводах относительно причастности господина Боголюбова к мошенничеству и якобы нанесенным банку убыткам», – говорится в заявлении адвоката Геннадия Боголюбова Джорджа Мейлина, переданном Forbes Ukraine пресс-службой бизнесмена в пятницу, 1 августа. Это произошло через два дня после обнародования решения Высокого суда Лондона по делу ПриватБанка против бывших владельцев.

В общении с репортером Forbes в понедельник Мэйлин подтвердил, что Боголюбов планирует оспаривать решение. Его клиент вместе с многолетним партнером Игорем Коломойским фигурирует по делу о возможном мошенничестве. Английский суд рассматривал лишь часть возможного массива схем, по которым банк мог получить убытки на $5,5 млрд. В «лондонском» деле речь идет о $1,7-2,2 млрд (в зависимости от учета процентов) потенциальных обязательств Коломойского и Боголюбова перед их в прошлом ключевым активом.