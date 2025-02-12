Реформа ценой в €12,5 млрд. Рада дала старт перезагрузке АРМА. Какие изменения ожидают агентство, управляющее активами Медведчука, Жеваго и Януковича

Верховная Рада поддержала законопроект о реформе АРМА в первом чтении. Как депутаты планируют реформировать агентство, хранящее десятки тысяч единиц арестованного имущества

Верховная Рада 12 февраля приняла за основу законопроект №12374-д о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В агентстве находится почти 72 000 арестованных активов общей стоимостью около 200 млрд грн, отмечает глава антикоррупционного комитета и соавтор одного из реформаторских законопроектов Анастасия Радина. В частности, украинская часть нефтепровода «Самара-Западное направление», резиденция «Межигорье», яхта подсанкционного экс-нардепа Виктора Медведчука и т.д.