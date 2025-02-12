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Реформа ціною €12,5 млрд. Рада дала старт перезавантаженню АРМА. Які зміни чекають на агентство, що керує активами Медведчука, Жеваго та Януковича

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

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Верховна Рада підтримала законопроєкт про реформу АРМА у першому читанні. Як депутати планують реформувати агентство, яке зберігає десятки тисяч одиниць арештованого майна

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Верховна Рада 12 лютого ухвалила за основу законопроєкт №12374-д про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

В агентстві знаходиться близько 72 000 арештованих активів загальною вартістю близько 200 млрд грн, зазначає голова антикорупційного комітету та співавторка одного із реформаторських законопроєктів Анастасія Радіна. Зокрема, українська частина нафтопроводу «Самара-Західний напрямок», резиденція «Межигір’я», яхта підсанкційного екснардепа Віктора Медведчука тощо.

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