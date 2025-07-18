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Ипотека не только в «єОселя». Государство запускает обширную реформу кредитования жилья. Когда оно станет доступным?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

Іпотека, житло, Нацбанк /Shutterstock

Стратегия развития ипотеки должна сделать кредиты на жилье более доступными для украинцев. Фото Shutterstock

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Правительство совместно с Нацбанком и международными партнерами подготовило Стратегию развития ипотеки, которая должна уменьшить риски для банков и сделать кредиты на жилье более доступными для украинцев. Ключевые изменения – страхование военных рисков, реформа регулирования застройщиков, новые правила оценки недвижимости и адаптация европейских норм. Идея амбициозная: фактически создать рыночную ипотеку, ведь сейчас 96% новых кредитов на жилье – это госпрограмма «єОселя». Получится ли это сделать?

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Нацбанк и Министерство экономики 18 июля представили стратегию ипотеки. Она предусматривает поэтапное реформирование всей инфраструктуры – от закона об оценке до механизма замены застройщика, который исчез.

В условиях войны рыночное ипотечное кредитование фактически умерло в Украине и существует почти полностью в пределах госпрограммы «єОселя». Более 18 200 кредитов на сумму 30,3 млрд грн было выдано на 17 июля 2025-го. Однако возможности программы ограничены.

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