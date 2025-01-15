Развитие генерирующих мощностей и инвестиции в альтернативную энергетику. О трендах энергетической отрасли и прогнозе на 2025 год рассказывает энергоэксперт Иван Бондарчук

В 2024 году энергетическая отрасль Украины понесла серьезные потери из-за войны, в то же время демонстрируя стойкость и новые возможности для инвесторов. Утрата более 9 ГВт генерирующей мощности, рост цен на электроэнергию и остановка транзита российского газа стали катализаторами для развития распределенной генерации, инвестиций в альтернативную энергетику и проектов по добыче полезных ископаемых. О вызовах, трендах и новых возможностях украинского энергетического сектора в 2025 году рассказывает Иван Бондарчук, член правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

В 2024-м энергетический сектор Украины столкнулся с несколькими ключевыми вызовами, обусловленными преимущественно последствиями военной агрессии страны-террориста. В прошлом году Украина лишилась более 9 ГВт генерирующей мощности электростанций, согласно данным НЭК «Укрэнерго». Как следствие – дефицит электроэнергии для потребителей достиг почти 35%, а рост цены электроэнергии с сентября 2023-го по сентябрь 2024-го составил примерно 34%.

Учитывая это, сформировались ключевые тренды в энергетике, которые будут определять развитие отрасли на несколько лет вперед.

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Инвестиции бизнеса и общин в энергонезависимость

Учитывая регулярные ограничения поставок и стремительный рост стоимости электроэнергии из сети, бизнес и общины начали устанавливать солнечные, газопоршневые и даже ветровые генерирующие установки, а также установки хранения электроэнергии (УХЭ) для обеспечения собственных потребностей.

Бизнес и банки ответили на такой спрос новыми предложениями. В 2023–2024 годах мы сопровождали несколько соглашений, в рамках которых промышленные предприятия заключили договоры аренды и договорились с производителями электроэнергии о строительстве электростанций для обеспечения собственных нужд.

Потребителю это позволяет гарантировать электроснабжение и, как правило, получить дисконт от рыночной цены. Для производителя означает гарантированный сбыт электроэнергии по высокой рыночной цене, поскольку тарифы на распределение и передачу в таком случае не оплачиваются сетевым операторам и могут стать частью вознаграждения производителя.

Такие соглашения сейчас заключаются с использованием механизмов аренды, энергосервиса и/или договора активного потребителя о покупке электрической энергии у производителя, чья электростанция присоединена к внутренним электрическим сетям такого потребителя.

После принятия закона №3220 о восстановлении и «зеленой» трансформации энергетической системы Украины в 2023 году, а также нормативно-правовых актов НКРЭКУ большинство проблемных вопросов присоединения генерирующих установок к электрическим сетям потребителей было решено. В то же время законопроекты, регулирующие проблемные вопросы взаимодействия потребителя и производителя электроэнергии, чья электростанция присоединена ко внутренним электрическим таким потребителям, уже зарегистрированы и ждут принятия.

Распределенная генерация и установки хранения энергии

Кроме инвестиций в собственную энергонезависимость, многие компании приступили к строительству электростанций для работы на рынке электроэнергии.

В общей сложности НЭК «Укрэнерго» выдала технические условия на присоединение более 1,2 ГВт присоединенной мощности распределенной генерации: газопоршневых электростанций, небольших СЭС, ВЭС и УХЭ. В случае реализации общий объем инвестиций в такие проекты превысит $1 млрд.

Компании «Эпицентр», «Новая почта» и UPG также выходят на рынок электрической энергии. Такие инвестиции свидетельствуют не только о желании бизнеса приобщиться к обеспечению энергобезопасности, но и о привлекательности энергетики для инвестиций, в частности, для компаний из ритейл-сектора, имеющих значительный объем гривневой выручки в Украине.

Постановлением №1320 от 7 декабря 2023 года Кабмин упростил большинство разрешительных процедур по отводу земли, строительству, вводу объектов в эксплуатацию на срок действия военного положения. Но это решение временное и должно рассматриваться в аспекте ускорения строительства объектов. При этом мы рекомендуем учитывать необходимость приведения таких объектов в соответствие с требованиями законодательства безотлагательно после окончания военного положения.

Инвесторам также следует помнить о необходимости выполнения требований и процедур, предусмотренных законом №2019-VIII о рынке электрической энергии, а также регулирования НКРЭКУ (в частности требований регулирования REMIT о недопущении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках), применяемого к производителям электрической энергии и операторам УХЭ при планировании их деятельности и выборе торговой стратегии на рынке электрической энергии.

Опционально для упрощения бизнес-процессов можно рассматривать заключение договора с трейдером, который возьмет на себя организацию продажи производимой электроэнергии на оптовом рынке.

Инвестиции в utility-scale проекты альтернативной энергетики

В 2024 году активизировался девелоперский рынок в сфере utility-scale проектов альтернативной энергетики. До 2024 года в Украине реализовывались в основном проекты, старт которых состоялся еще до войны. Уже в начале года крупнейшая топливная компания Украины ОККО заявила о покупке ряда проектов ВЭС на западе страны. В декабре 2024-го мы закончили работу над соглашением, по которому Elementum Energy приобрели 200-мегаваттный проект ветровой электростанции.

Активность проявляют и другие девелоперы и инвесторы. Компания «Ветропарки Украины» активно вводит в эксплуатацию турбины, которые уже в 2024 году начали давать первую электроэнергию. Данная тенденция будет сохраняться, и уже в 2025-м мы увидим новых системных иностранных инвесторов, заключающих инвестиционные соглашения в Украине.

Сейчас на рынке существуют различные опции для девелопмента таких проектов, инвестирования и привлечения инвестиций. Национальные инвесторы, готовые принимать риски Украины, могут обеспечить более высокую маржинальность путем самостоятельного девелопмента проекта или финансирования профессионального девелопмента на ранней стадии.

Иностранные компании рассматривают финансирование на этапе девелопмента (через Joint Development Agreement и ссуды) с последующим вхождением в проект после стадии Ready-to-Build, учитывая военные риски, через покупку корпоративных прав с отлагательными обстоятельствами, опционы или конвертацию ссуды в капитал проектной компании.

Развитие добывающих отраслей и заключение соглашений о распределении продукции

Не стоит в стороне и добывающая отрасль. В марте 2024 года ПАО «Укрнафта» инициировало проведение конкурса для заключения соглашений о распределении продукции из 15 месторождений. Еще в 2022-м заключение такого соглашения было инициировано в отношении месторождения лития.

В списке полезных ископаемых, по которым можно ожидать заключения соглашений о распределении продукции, – ванадий, титан, уран. Представители добывающих отраслей ожидают активизации этой деятельности уже в 2025 году.

Особое внимание следует уделять месторождениям, право на разработку которых принадлежало компаниям, к которым были применены санкции, а также месторождениям, разведка которых была проведена за счет третьих лиц. Такие объекты инвестирования нуждаются в дополнительном аудите на предмет санкционных рисков и потенциальных судебных и арбитражных споров с предыдущими владельцами и инвесторами.

Вышеупомянутые тренды демонстрируют, что украинский бизнес находит выход из энергетического кризиса не только в сплоченности, но и в проактивности, порождающей парадоксальное явление: отрасль в зоне наивысшего риска приобретает наибольшую инвестиционную привлекательность. Это касается и локальных, и интернациональных инвесторов.