«Долги, скандалы и игнор». 28 депутатов инициировали увольнение министра энергетики Германа Галущенко. Действительно ли под ним шатается кресло?

Постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко должен рассмотреть парламент. Поводов для недовольства у депутатов много, поводом стал публичный конфликт министра с народным депутатом Инной Совсун в Верховной Раде. Почему депутаты хотят, но вряд ли смогут уволить министра?

Народный депутат от партии «Голос» Инна Совсун 13 января зарегистрировала в Верховной Раде постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Документ подписали 28 депутатов из 401. Большинство подписантов – из оппозиционных партий «Голос» и «Европейская Солидарность», но есть и из провластной «Слуга народа».

«Когда у слабого человека нет аргументов, он переходит на личности. Но проблемы начинаются, когда этот слабый человек – министр энергетики», – говорит Совсун.