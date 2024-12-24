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Страховка от ракет и дронов. Энергосообщество обсуждает с Минэнерго страхование от военных рисков для новых зеленых электростанций. Forbes Ukraine узнал детали

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

3 хв читання

Сонячні електростанції СЕС вітроелектростанції ВЕС ВДЕ зелена генерація /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Военная страховка – основная проблема для нового ВИЭ поколения. Какие варианты решения Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Европейские доноры и инвесторы в возобновляемую энергетику заинтересованы создать инструмент страхования военных рисков для строительства нового зеленого поколения. Дискуссии на базе Энергосообщества в активной фазе, хотя игроки в сфере ВИЭ не знают о переговорах. Какие варианты на столе?

«Страхование военных рисков – проблема номер один для инвесторов в новые «зеленые» проекты», – отмечает Сергей Евтушенко, соучредитель энергокомпании UDP Renewables.

Страхование военных рисков могут предоставить компании из группы Всемирного Банка или экспортно-кредитные агентства отдельных стран, говорила в интервью Forbes Ольга Рыбачук, СЕО Elementum Energy. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций MIGA страхует только иностранных инвесторов, на страховку от DFC могут рассчитывать и инвесторы украинского происхождения.

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