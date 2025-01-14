Цена энергонезависимости – $11 млн. «Новая почта» запустила первую СЭС и строит амбициозные планы. Какие проекты запланировал крупнейший почтовый оператор страны

«Новая почта» станет полностью энергонезависимой до конца 2025-го. Первая крышная СЭС компании уже подключена к сети. В течение года НП кроме солнечных электростанций запустит газопоршневые установки и energy storage. Почему компания инвестирует в энергетику и планирует ли торговать своим электричеством?

В январе на крыше одного из киевских терминалов «Новой почты» заработала первая солнечная электростанция компании. В планах – построить еще 10 МВт солнечных и газопоршневых электростанций, чтобы полностью покрыть потребление сортировочных терминалов и отделений компании в Украине, которое составляет 11,3 МВт.

«Решили усиливать автономность после первых ударов РФ по генерации», – говорил ранее соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк. В начале 2024 года Россия разрушила 9 ГВт тепловой генерации в Украине. И хотя их работу частично возобновили, каждая новая массированная атака на энергетику – это риск длительных отключений света, пока энергетики чинят поврежденное оборудование.