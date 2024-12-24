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Россия потратила $5,6 млрд на атаки по энергосистеме Украины в 2024 году, но так и не разрушила ее. Что помогло устоять

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

Енергосистема України витримала у 2024 році 12 масованих атак /

Украинские энергетики научились возобновлять работу разрушенных электростанций в четыре-пять раз быстрее, чем в мирное время. Фото

Атаки сотнями ракет и дронов не смогли погрузить Украину в темноту. Как энергосистема избежала блекаута и что следует улучшить в 2025-м?

Энергосистема Украины пережила в 2024 году 12 массированных атак. Россия выпустила по украинским энергообъектам 708 ракет и 839 дронов стоимостью $5,6 млрд, по расчетам Forbes.

Больше всего РФ потратилась на атаку 26 августа: 109 дронов и 127 ракет обошлись около $1,3 млрд. Силы ПВО тогда сбили 102 ракеты и 99 дронов. Значительные повреждения получили подстанции «Укрэнерго» и инфраструктура подземных газовых хранилищ.

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