Россия потратила $5,6 млрд на атаки по энергосистеме Украины в 2024 году, но так и не разрушила ее. Что помогло устоять

Атаки сотнями ракет и дронов не смогли погрузить Украину в темноту . Как энергосистема избежала блекаута и что следует улучшить в 2025-м?

Энергосистема Украины пережила в 2024 году 12 массированных атак. Россия выпустила по украинским энергообъектам 708 ракет и 839 дронов стоимостью $5,6 млрд, по расчетам Forbes.

Больше всего РФ потратилась на атаку 26 августа: 109 дронов и 127 ракет обошлись около $1,3 млрд. Силы ПВО тогда сбили 102 ракеты и 99 дронов. Значительные повреждения получили подстанции «Укрэнерго» и инфраструктура подземных газовых хранилищ.