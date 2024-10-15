Сколько денег не вливай, страна не будет развиваться без инклюзивных институций. Чем важно исследование лауреатов Нобелевки по экономике и как это объясняет войну РФ в Украине? Рассказывает президент KSE Тимофей Милованов

Нобелевскую премию по экономике 2024 года получили американские ученые Дарон Аджемоглу , Саймон Джонсон из Массачусетского технологического института и Джеймс Робинсон из Университета Чикаго. Почему их работа столь важна и как она объясняет фундаментальные основы создания и развития государства? Forbes Ukraine попросил объяснить это президента Kyiv School of Economics Тимофея Милованова

Нобелевскую премию по экономическим наукам в этом году присудили Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону за их новаторское исследование того, как институты формируют долгосрочное экономическое процветание. Они объясняют, почему одни нации преуспевают, а другие борются с трудностями. Подчеркивая, что успех или неудача стран часто связаны с качеством их институтов.

Влияние институтов

В центре их исследования лежит разграничение между двумя типами институтов:

инклюзивными: предоставляют возможность широкого участия людей в политической и экономической жизни. Это способствует инновациям, инвестициям и справедливому росту;

экстрактивными: напротив, концентрируют власть и богатство в руках немногих, что часто ведет к стагнации или упадку.

Лауреаты показали, что институциональные выборы, сделанные на начальных этапах становления государства (особенно во время колонизации), продолжают влиять на его экономическую траекторию.

К примеру, страны, где европейские поселенцы создали инклюзивные институты, – США и Канада – имели устойчивое развитие. В то время как регионы, где были введены экстрактивные институты, как многие части Латинской Америки и Африки, борются с достижением подобного процветания.

«Реверс удачи»

Одним из ключевых понятий, введенных лауреатами, является «реверс удачи». Эта теория объясняет, как некоторые из самых богатых регионов мира в доколониальный период стали относительно бедны после введения экстрактивных колониальных институтов. Пример – части Индии и Южной Америки.

Исследователи показали, что области с высоким уровнем смертности европейских поселенцев имели больше шансов иметь экстрактивные институты, поскольку колонизаторы отдавали приоритет краткосрочной эксплуатации, а не долгосрочному развитию.

«Проблема обязательств»

Их работа также объясняет, почему неэффективные институты сохраняются. Мощные элиты часто получают выгоду от сохранения экстрактивных систем и сопротивляются реформам, которые могли бы распределить власть более широко.

Эта «проблема обязательств» усложняет переход к более инклюзивным институтам, даже если понятно, что такое изменение принесло бы пользу более широким слоям общества.

В рамках исследования лауреатов дано мощное объяснение, почему институциональных изменений так трудно достичь и почему некоторые страны борются за выход из цикла бедности и стагнации.

Контекст Украины

Эти инсайты очень актуальны для Украины. Со времени обретения независимости от Советского Союза Украина сталкивалась со значительными вызовами в создании инклюзивных институций, способствующих долгосрочному росту.

Хотя страна достигла определенного прогресса, в частности в области децентрализации и государственных закупок, коррупция и заинтересованные группы продолжают тормозить реформы. Война с Россией дополнительно усложняет этот процесс, поскольку РФ стремится помешать Украине построить инклюзивные институции, которые укрепили бы ее суверенитет и сблизили с Европой.

Российское вторжение – это не только борьба за территориальный контроль, но и конкуренция институций. Россия опасается, что успешная демократическая Украина может вдохновить аналогичные реформы на российской территории, что угрожает властям ее экстрактивных институций.

Для Украины построение инклюзивных институций означает не только создание экономических возможностей, это вопрос обеспечения будущего как демократического независимого государства.

Реформы в банковской системе Украины, в отношении независимости судебной системы и антикоррупционные меры являются примерами шагов к этой цели. Однако значительные вызовы остаются. И продолжительная война подчеркивает важность как внутренней воли, так и международной поддержки в этом процессе.

Исследование лауреатов также указывает, как демократизация может происходить, когда элиты сталкиваются с революционными угрозами или значительным внешним давлением. В Украине толчок к демократизации и институциональным реформам часто исходил от низовых движений, таких как Оранжевая революция 2004 года и протест Евромайдана 2014 года. Эти движения были решающими в направлении страны к более инклюзивным институтам. Но их успех зависит от преодоления влияния заинтересованных групп, которые выиграют от сохранения статуса-кво.

Последствия этого исследования выходят за пределы Украины.

Простого переноса ресурсов или технических знаний в развивающиеся страны не достаточно для обеспечения долгосрочного роста, утверждают лауреаты. Без решения институциональных проблем какие-либо достижения будут временными.

Это имеет серьезные последствия для политики развития в мире, указывая на то, что содействие инклюзивным институтам должно быть приоритетом как для внутренних политиков, так и для международных доноров.

Исследование Аджемоглу, Джонсона и Робинсона также повлияло на исследования в других областях: влияние рабства на долгосрочное развитие и роль институтов в содействии технологическим инновациям. Их подход к использованию исторических природных экспериментов для изучения долгосрочных результатов стал популярным методом в социальных науках, предоставив более ясное понимание того, как прошлые решения влияют на современные экономические реалии.

Критика исследования

Несмотря на свое влияние, работа лауреатов была подвергнута критике. Некоторые ученые утверждают, что трудно однозначно установить причинно-следственные связи при изучении исторических процессов, которые охватывают столетие.

Другие предупреждают, что бинарное различие между инклюзивными и экстрактивными институтами может упрощать сложность институционального развития. Тем не менее исследование лауреатов изменило поле экономики развития и предоставило ценные инсайты о том, почему одни страны процветают, а другие отстают.

Работа Аджемоглу, Джонсона и Робинсона является значительным шагом вперед в нашем понимании фундаментальных причин долгосрочного экономического роста.

Их исследование подчеркивает важность инклюзивных институтов в содействии устойчивому развитию и дает глубокое понимание вызовов, связанных с достижением институциональных реформ.

Для Украины их инсайты особенно актуальны, поскольку страна продолжает борьбу за создание инклюзивных институций, необходимых как для экономического успеха, так и для национальной безопасности в условиях агрессии России.