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Семь вопросов о «теневом флоте», SWIFT, КНДР и других санкциях. Что внутри новых санкционных пакетов и может ли ЕС давить на Россию без США?

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

9 хв читання

Санкції ЄС, США, Велика Британія, Путін, Кім Чен Ин /Shutterstock

Shutterstock

Европейский Союз, Великобритания и другие страны ужесточают санкции против России на фоне возможного смягчения политики США. В этот раз санкции распространились и на компании в Китае, Сингапуре и ОАЭ, которые помогали России. О логике новых санкций и их влиянии – в интервью руководителя санкционного направления KSE Institute Юлии Павицкой

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Европейский Союз (ЕС), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, а затем и Канада объявили новые санкционные пакеты против России.

Под ограничения попали 13 банков, которые отключили от SWIFT, аэропорты в Москве и регионах РФ, министр обороны КНДР и компании из Китая, ОАЭ, Сингапура и других стран. Они помогали россиянам обходить санкции.

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