Семь вопросов о «теневом флоте», SWIFT, КНДР и других санкциях. Что внутри новых санкционных пакетов и может ли ЕС давить на Россию без США?

Европейский Союз, Великобритания и другие страны ужесточают санкции против России на фоне возможного смягчения политики США. В этот раз санкции распространились и на компании в Китае, Сингапуре и ОАЭ, которые помогали России. О логике новых санкций и их влиянии – в интервью руководителя санкционного направления KSE Institute Юлии Павицкой