Семь вопросов о «теневом флоте», SWIFT, КНДР и других санкциях. Что внутри новых санкционных пакетов и может ли ЕС давить на Россию без США?

Европейский Союз, Великобритания и другие страны ужесточают санкции против России на фоне возможного смягчения политики США. В этот раз санкции распространились и на компании в Китае, Сингапуре и ОАЭ, которые помогали России. О логике новых санкций и их влиянии – в интервью руководителя санкционного направления KSE Institute Юлии Павицкой
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Европейский Союз (ЕС), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, а затем и Канада объявили новые санкционные пакеты против России.
Под ограничения попали 13 банков, которые отключили от SWIFT, аэропорты в Москве и регионах РФ, министр обороны КНДР и компании из Китая, ОАЭ, Сингапура и других стран. Они помогали россиянам обходить санкции.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.