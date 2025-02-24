Велика Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти РФ. Що він передбачає

Велика Британія оголосила про нові санкції проти 107 фізичних та юридичних осіб в рамках найбільшого пакету санкцій з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє пресслужба уряду 24 лютого. Пакет націлений на російські військові ланцюги постачання, доходи, що підживлюють війну.

Ключові факти

Оголошені заходи будуть спрямовані проти коштів, які надходять у військову скарбницю. Санкції також стосуватимуться військової машини Росії, організацій у третіх країнах, які її підтримують, і крихких мереж постачання, на які вона спирається.

До списку санкцій увійшли виробники та постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російської армії, включаючи мікропроцесори, що використовуються в системах озброєння. Вони базуються в низці третіх країн, зокрема у Центральній Азії, Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї, який є найбільшим постачальником найважливіших товарів для російської армії.

Під санкції потрапив міністр оборони Північної Кореї Но Кванг Чол та інші північнокорейські генерали та високопосадовці, причетні до розгортання понад 11 000 військових КНДР в Росії.

Санції накладені і проти 13 російських компаній, включаючи ТОВ «Грант-Трейд», його власник Марат Мустафаєв та його сестра Дінара Мустафаєва, які використовували компанію для передачі передових європейських технологій у Росію для підтримки її незаконної війни.

Вперше Велика Британія також використовує нові повноваження проти іноземних фінансових установ, які підтримують російську військову машину. Країна вводить санкції проти ПАТ «Керемет Банк» з Киргизстану, перешкоджаючи використанню Росією міжнародної фінансової системи для підтримки своїх воєнних зусиль.

«Кожна перервана лінія військового постачання, кожен заблокований рубль і кожен розкритий прихильник путінської агресії є кроком до справедливого та тривалого миру…», – сказав британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

Нові санкції створять подальший тиск на енергетичні доходи, найважливіше джерело фінансування вторгнення. Вони стосуються ще 40 кораблів «тіньового флоту», які перевозять російську нафту. Лише за останні шість місяців ці судна разом перевезли російської нафти та нафтопродуктів на суму понад $5 млрд.

Тож, загальна кількість нафтових танкерів, на які Велика Британія наклала санкції, досягла 133 – найбільшого показника серед інших країн Європи.

Країна також наклала санкції проти 14 осіб, дехто з них займається розвитком стратегічних секторів російської економіки. Серед них Роман Троценко, один із найбагатших людей Росії, статки якого становлять £2,2 млрд. Він володіє аеропортовою мережею «Новапорт».

Контекст

24 лютого Рада ЄС затвердила 16-й пакет санкцій проти РФ у день річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нові обмеження спрямовані на так званий «тіньовий флот» Росії, операторів небезпечних нафтових танкерів, банки, що допомагають обходити санкції, та пропагандистські медіа. До санкційного списку увійшли 48 фізичних осіб і 35 організацій, які причетні до дій, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.