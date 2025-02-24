Рада ЄС затвердила 16-й пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає

Рада ЄС затвердила 16-й пакет санкцій проти РФ у день річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Європейської ради від 24 лютого.

Деталі

Нові обмеження спрямовані на так званий «тіньовий флот» Росії, операторів небезпечних нафтових танкерів, банки, що допомагають обходити санкції, та пропагандистські медіа. До санкційного списку увійшли 48 фізичних осіб і 35 організацій, які причетні до дій, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції охопили 74 судна з третіх країн, що належать до тіньового флоту, збільшивши загальну кількість таких кораблів до 153. Цим суднам заборонено заходити в порти ЄС та отримувати послуги, пов’язані з морськими перевезеннями. Вперше введено заборону на транзакції для фінансових установ за межами Росії, які використовують систему передачі фінансових повідомлень Центробанку РФ, 13 російських банків відключать від системи SWIFT.

До списку додали 53 суб’єкти, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Серед них – компанії з Росії та третіх країн (Китай, Індія, Казахстан, Сінгапур, Туреччина, ОАЕ, Узбекистан), що обходили торговельні обмеження або закуповували заборонені товари. Ці суб’єкти зіткнуться з жорсткішими експортними обмеженнями на товари подвійного призначення та технології, що сприяють розвитку російської оборонної промисловості.

ЄС розширив перелік товарів, які можуть посилити технологічний потенціал російської оборони та заборонив експорт хімікатів, пластмас, гуми та первинного алюмінію до Росії. Транзит таких товарів через РФ теж під забороною. Припинено ліцензії на мовлення восьми російських пропагандистських ЗМІ, серед яких EADaily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation та Krasnaya Zvezda.

Додаткові заходи включають заборону транзакцій з певними російськими портами, шлюзами та аеропортами, що використовуються для передачі дронів, ракет і супутніх технологій та обмеження на експорт програмного забезпечення для розвідки нафти й газу. ЄС заборонив тимчасове зберігання російської нафти та нафтопродуктів на своїй території.

Пакет передбачає санкції проти Білорусі, що відповідають обмеженням проти Росії, включаючи заборони на продаж послуг, програмного забезпечення, депозитів, криптовалютних гаманців і транспортних операцій.

Рада ЄС запровадила нові обмеження в Криму, Севастополі та на непідконтрольних уряду України територіях Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Мета – перешкодити їхній інтеграції до Росії та унеможливити обходження санкцій ЄС.

Обмеження стосуються надання послуг з бухгалтерського обліку, аудиту, податкового консультування, бізнес-консультацій, зв’язків із громадськістю, будівництва, архітектури, інженерії, юридичних консультацій, ІТ-консультацій, маркетингових досліджень, технічного тестування, реклами та певного програмного забезпечення для управління підприємствами та промислового дизайну, включаючи інтелектуальну власність і комерційні таємниці. Санкційний режим до непідконтрольних територій України продовжено до лютого 2026 року.

Очікується, що документ буде опублікований в Офіційному віснику ЄС 24 лютого, після чого набере чинності.

Контекст

Наприкінці січня агентство Bloomberg, посилаючись на документи, повідомило, що Єврокомісія в межах 16-го пакету санкцій пропонує поступову заборону на російський алюміній, відключення 15 російських банків від SWIFT та обмеження для понад 70 суден «тіньового флоту». Водночас новий пакет не включає заборону імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з Росії – це питання розглядатиметься окремо в межах дорожньої карти поетапної відмови від цього ресурсу.

Заклики до заборони російського алюмінію звучали ще з початку повномасштабного вторгнення, а постачання з Росії поступово скорочувалися – виробники шукали альтернативних постачальників. Водночас деякі країни та компанії виступали проти санкцій через труднощі із заміною ключової продукції.

Новий пакет передбачає річний перехідний період, протягом якого європейські покупці зможуть імпортувати метал за квотами. Остаточне рішення залежить від узгодження всіх країн-членів ЄС.

19 лютого посли держав Європейського Союзу погодили 16-й пакет санкцій проти Росії.