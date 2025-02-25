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Сім питань про «тіньовий флот», SWIFT, КНДР та інші санкції. Що всередині нових санкційних пакетів і чи може ЄС тиснути на Росію без США?

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

9 хв читання

Санкції ЄС, США, Велика Британія. Путін, Кім Чен Ин /Shutterstock

Shutterstock

Європейський Союз, Велика Британія та решта країн посилюють санкції проти Росії на тлі можливого помʼякшення політики США. Цього разу санкції розповсюдились і на компанії в Китаї, Сингапурі та ОАЕ, які допомагали Росії. Про логіку нових санкцій та їхній вплив – в інтервʼю керівниці санкційного напряму KSE Institute Юлії Павицької

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Європейський Союз (ЄС), Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, а згодом і Канада оголосили нові санкційні пакети проти Росії. 

Під обмеження потрапили 13 банків, які відключили від SWIFT, аеропорти в Москві та регіонах РФ, міністр оборони КНДР і компанії з Китаю, ОАЕ, Сингапуру та інших країн. Вони допомагали росіянам обходити санкції.

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