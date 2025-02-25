Сім питань про «тіньовий флот», SWIFT, КНДР та інші санкції. Що всередині нових санкційних пакетів і чи може ЄС тиснути на Росію без США?

Європейський Союз, Велика Британія та решта країн посилюють санкції проти Росії на тлі можливого помʼякшення політики США. Цього разу санкції розповсюдились і на компанії в Китаї, Сингапурі та ОАЕ, які допомагали Росії. Про логіку нових санкцій та їхній вплив – в інтервʼю керівниці санкційного напряму KSE Institute Юлії Павицької