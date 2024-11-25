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Правительство меняет условия бронирования. Forbes Ukraine узнал о деталях последней версии: критичность придется доказывать всем компаниям

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

3 хв читання

Нові умови бронювання. Деталі /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Правительство обновило критерии бронирования сотрудников от мобилизации после результатов аудита, проведенного Министерством обороны. Как выглядят новые требования и когда они заработают? Разбор Forbes Ukraine.

С 1 декабря правительство вводит новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения были обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. «Все бронирование будет осуществляться через «Дію», – прокомментировал ранее изменения премьер-министр Денис Шмыгаль.

Причина смены правил – аудит «забронированных» предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны. По его результатам выявлены незначительные нарушения: только 5% предприятий были лишены статуса критически важных, говорит заместитель министра экономики Виталий Киндратив. Их работников лишат бронирования от мобилизации.

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