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Уряд змінює умови бронювання. Forbes Ukraine дізнався деталі останньої версії: критичність доведеться доводити всім компаніям

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

3 хв читання

Нові умови бронювання. Деталі /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Уряд оновив критерії бронювання працівників від мобілізації після результатів аудиту, який проводило Міністерство оборони. Як виглядають нові вимоги та коли вони запрацюють? Розбір Forbes Ukraine

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З 1 грудня уряд вводить нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації та вносить зміни до постанови № 76. «Усі бронювання будуть здійснюватися через «Дію»,– прокоментував зміни премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 15 листопада. Текст фіналізується урядом та має бути підписаний найближчим часом, каже заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Причина зміни правил – аудиту «заброньованих» підприємств, які понад місяць проводило Міністерство оборони. За його результатами були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих, каже Кіндратів. Їхніх працівників позбавлять бронювання від мобілізації.

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