Уряд змінює умови бронювання. Forbes Ukraine дізнався деталі останньої версії: критичність доведеться доводити всім компаніям

Уряд оновив критерії бронювання працівників від мобілізації після результатів аудиту, який проводило Міністерство оборони. Як виглядають нові вимоги та коли вони запрацюють? Розбір Forbes Ukraine

З 1 грудня уряд вводить нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації та вносить зміни до постанови № 76. «Усі бронювання будуть здійснюватися через «Дію»,– прокоментував зміни премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 15 листопада. Текст фіналізується урядом та має бути підписаний найближчим часом, каже заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Причина зміни правил – аудиту «заброньованих» підприємств, які понад місяць проводило Міністерство оборони. За його результатами були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих, каже Кіндратів. Їхніх працівників позбавлять бронювання від мобілізації.