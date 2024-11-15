Кабинет министров обновил критерии бронирования от мобилизации и получения статуса критических предприятиями и организациями, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. С 1 декабря все бронирование будет осуществляться через «Дію», для частного сектора обязательными пунктами для бронирования работников станут зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом.

Ключевые факты

По словам Шмыгаля, по результатам аудита предприятий и организаций, имеющих статус критических и право бронировать сотрудников, который проходил до 15 ноября, был обнаружен ряд проблемных моментов, которые правительство решило устранить.

Теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.

«Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради «теневой» договоренности о бронировании», – пояснил Шмыгаль.

Все бронирования с 1 декабря будут производиться через «Дію». Проходит ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.

Новый порядок будет действовать с 1 декабря.

Переходный период на новые условия будет до 28 февраля для всех, у кого уже есть отсрочки. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников в соответствии с новыми условиями, независимо от того, как и когда оно происходило.

Контекст

17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это отразилось на количестве забронированных. Если весной 2023-го Кабмин предоставлял статистику об около 528 000 забронированных работников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование имеется у более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.

Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024 года аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно закрыта из-за аудита забронированных. Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.

22 октября Кабмин разрешил проводить повторные проверки предприятий на критичность. Об этом свидетельствует постановление №1204. Критическое предприятие, не соответствующее критериям, потеряет этот статус.

Кто сейчас может получить бронь, выявил ли аудит злоупотребления и как это может повлиять на процедуру в будущем, сколько в Украине забронированных военнообязанных – читайте в интервью Юлии Свириденко для Forbes Ukraine.