НАБУ расследует одно из наиболее резонансных дел за время полномасштабного вторжения о коррупции в «Энергоатоме». На пленках фигурирует большое количество чиновников. Поэтому в отставку уходит министр юстиции и бывший министр энергетики Герман Галущенко, а против совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича правительство инициировало санкции. Как на дело реагируют в ОП, правительстве и парламенте и повлияет ли расследование на международную помощь?
Премьер Юлия Свириденко 12 ноября объявила об отстранении от должности министра юстиции Германа Галущенко, а за день до этого – о прекращении полномочий действующего наблюдательного совета «Энергоатома». В тот же день она предложила Верховной Раде отправить в отставку Галущенко и министра энергетики Светлану Гринкевич. Перед этим правительство инициировало санкции Совета нацбезопасности против бизнесмена Тимура Миндича (который известен как совладелец студии «Квартал 95») и его партнера Александра Цукермана.
Причина кадровых решений, как следует из заявления президента Владимира Зеленского, – обнародованное 10 ноября расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о вероятном хищении средств на строительстве защитных сооружений энергетических объектов и якобы выведенных из государственной компании «Энергоатом» почти $100 млн.
