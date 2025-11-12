Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Посмотрим, как это повлияет на репарационный кредит». Расследование о схемах в «Энергоатоме» привело к отставке министров и санкциям против совладельца «Квартала 95». Как на него реагировали власти и партнеры Украины

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

5 хв читання

Тимур Міндіч, Офіс президента, НАБУ, САП /колаж Анастасія Савеленко, фото djc.com.ua та НАБУ

Как власти и международные партнеры реагируют на расследование НАБУ в отношении совладельца «Квартала 95» Миндича. Фото колаж Анастасія Савеленко, фото djc.com.ua та НАБУ

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:00 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:00

НАБУ расследует одно из наиболее резонансных дел за время полномасштабного вторжения о коррупции в «Энергоатоме». На пленках фигурирует большое количество чиновников. Поэтому в отставку уходит министр юстиции и бывший министр энергетики Герман Галущенко, а против совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича правительство инициировало санкции. Как на дело реагируют в ОП, правительстве и парламенте и повлияет ли расследование на международную помощь?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Премьер Юлия Свириденко 12 ноября объявила об отстранении от должности министра юстиции Германа Галущенко, а за день до этого – о прекращении полномочий действующего наблюдательного совета «Энергоатома». В тот же день она предложила Верховной Раде отправить в отставку Галущенко и министра энергетики Светлану Гринкевич. Перед этим правительство инициировало санкции Совета нацбезопасности против бизнесмена Тимура Миндича (который известен как совладелец студии «Квартал 95») и его партнера Александра Цукермана.

Причина кадровых решений, как следует из заявления президента Владимира Зеленского, – обнародованное 10 ноября расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о вероятном хищении средств на строительстве защитных сооружений энергетических объектов и якобы выведенных из государственной компании «Энергоатом» почти $100 млн.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні