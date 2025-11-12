Forbes Digital підписка
Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции /Пресс-служба Министерства юстиции

Пресс-служба Министерства юстиции

На внеочередном заседании Кабмин принял решение отстранить Германа Галущенко от должности министра юстиции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 12 ноября.

  • Временное исполнение обязанностей министра поручили заместителю по вопросам европейской интеграции Людмиле Сугак. Причин отстранения Галущенко Свириденко не назвала.
  • Герман Галущенко отреагировал на свое отстранение от должности министра юстиции, заявив, что полностью поддерживает необходимость сначала принять политическое решение, а потом уже разбираться со всеми деталями.

Контекст

По данным «Украинской правды» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии «Квартал 95». Следственные действия также произвели у министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго. Это подтвердила пресс-служба Минюста.

В рамках расследования НАБУ обнародовало отрывки аудиозаписей, касающихся возможной коррупции в энергетике. По версии следствия, в НАЭК «Энергоатом» действовала схема «шлагбаум»: поставщиков заставляли отдавать 10–15% от суммы контрактов в качестве «отката». В случае отказа платежи блокировали или контрагента исключали из реестра.

По делу фигурируют заместитель руководителя Фонда госимущества и бывший правоохранитель, которые, по данным НАБУ, через связи в Минэнерго и «Энергоатоме» влияли на назначение, тендеры и распределение средств.

11 ноября наблюдательный совет «Энергоатома» объявил о созыве внеочередного заседания для оценки ситуации.

По делу задержаны пять человек, подозрение объявлено семерым. Среди них:

  • бизнесмен, организатор схемы (на записях – Карлсон);
  • экс-советник министра энергетики (Рокет);
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» (Тенор);
  • четверо участников бек-офиса, которые отмывали деньги.
