На внеочередном заседании Кабмин принял решение отстранить Германа Галущенко от должности министра юстиции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 12 ноября.

Подробности

Временное исполнение обязанностей министра поручили заместителю по вопросам европейской интеграции Людмиле Сугак. Причин отстранения Галущенко Свириденко не назвала.

Герман Галущенко отреагировал на свое отстранение от должности министра юстиции, заявив, что полностью поддерживает необходимость сначала принять политическое решение, а потом уже разбираться со всеми деталями.

Контекст

По данным «Украинской правды» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии «Квартал 95». Следственные действия также произвели у министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго. Это подтвердила пресс-служба Минюста.

В рамках расследования НАБУ обнародовало отрывки аудиозаписей, касающихся возможной коррупции в энергетике. По версии следствия, в НАЭК «Энергоатом» действовала схема «шлагбаум»: поставщиков заставляли отдавать 10–15% от суммы контрактов в качестве «отката». В случае отказа платежи блокировали или контрагента исключали из реестра.

По делу фигурируют заместитель руководителя Фонда госимущества и бывший правоохранитель, которые, по данным НАБУ, через связи в Минэнерго и «Энергоатоме» влияли на назначение, тендеры и распределение средств.

11 ноября наблюдательный совет «Энергоатома» объявил о созыве внеочередного заседания для оценки ситуации.

По делу задержаны пять человек, подозрение объявлено семерым. Среди них: