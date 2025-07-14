Апелляционный суд Парижа отказал России в попытке аннулировать решение о компенсации $1,5 млрд в пользу Ощадбанка за потерю активов в Крыму. Это важный прецедент, открывающий Украине путь к реальному взысканию убытков с России через международные суды и вдохновляющий другие украинские компании бороться за справедливость. Роза Тапанова, член наблюдательного совета Ощадбанка, и Арсен Милютин, заместитель главы правления Ощадбанка, рассказывают, как это – бороться против России на международной юридической арене

Апелляционный суд Парижа 1 июля отказал России в отмене решения от 2018 года о возмещении убытков, которые Ощадбанк понес вследствие аннексии Крыма. Это ключевое решение, которое нивелировало все аргументы России, пытающейся заморозить процесс выполнения решения арбитража во всех зарубежных юрисдикциях, где Ощадбанк подает его к признанию.

Французское законодательство предусматривает возможность обжаловать это решение в Кассационном суде Франции. Но шансы России близки к нулю, потому что еще в 2022 году Кассационный суд Франции высказал свою позицию по поводу всех ее аргументов, когда вернул дело в Апелляционный суд Парижа. Кроме того, это достаточно долгий процесс, а решение Арбитражного трибунала уже подлежит принудительному исполнению во Франции.

Более чем десятилетнее противостояния

Само дело началось еще в 2014 году, когда Ощадбанк начал собирать доказательства ущерба, нанесенного экспроприацией его активов в Крыму.

В 2018-м международный коммерческий арбитражный суд на основании соглашения о взаимной защите инвестиций вынес решение, которым взыскал с России в пользу Ощадбанка примерно $1,2 млрд. На сумму начисляются проценты, сейчас долг вырос примерно до $1,5 млрд.

К зафиксированной сумме ущерба добавились обязательства России оплатить €300 000 судебных издержек при рассмотрении дела в Париже. На фоне ущерба сумма несущественная, но символичная.

От участия в международном арбитраже Россия уклонилась, но сейчас ситуация изменилась. РФ активно препятствует намерениям Ощадбанка выполнить решение Арбитражного трибунала и пытается любым способом затянуть этот процесс, а банк соответственно противодействует этому.

У Ощадбанка появляется больше шансов наконец-то превратить решение суда в деньги на счетах, но процесс еще далек до завершения. Нужно еще многое сделать, чтобы восстановить справедливость и получить компенсацию. Однако возможности для этого есть. И есть положительная динамика развития событий.

Борьба продолжается

На сегодняшний день Ощадбанк продолжает процесс признания и принудительного исполнения решения Арбитражного трибунала. Судебные процессы проходят в Великобритании и США. Параллельно проводится поиск активов страны-агрессора, мы обращаемся к тем иностранным юрисдикциям, которые являются подписантами Нью-Йоркской конвенции, в которых потенциально есть активы РФ, и мы сможем их взыскать.

Сложность и длительность процесса принудительного исполнения решения Арбитражного трибунала связаны с тем, что его необходимо признавать в каждой иностранной юрисдикции, где потенциально могут находиться активы РФ и которые не имеют дипломатического иммунитета. Это так называемые коммерческие активы государства. Другого пути принудительного исполнения решения Арбитражного трибунала в международном праве не существует.

Во Франции по иску Ощадбанка наложен арест на имущество РФ на сумму €87 млн. В идеале после реализации этого имущества Ощадбанк будет получать возмещение. Но это тоже непростой путь – РФ активно противодействует попыткам «Ощада» восстановить справедливость. Но именно во Франции у нас самые лучшие шансы на успех. Хотя говорить о конкретных сроках получения компенсации мы не решаемся.

Россия будет активно доказывать то, что эти активы носят суверенный характер, и использовать любые правовые механизмы, чтобы затянуть этот процесс. И, к сожалению, это не год и не два, поскольку мы знаем проблему суверенных активов, которые практически невозможно конфисковать без доказательства, что эти активы являются коммерческой деятельностью государства.

В каждой стране, где потенциально может быть принудительно исполнено решение Арбитражного трибунала, есть своя судебная процедура, которую необходимо пройти перед тем, как активы РФ будут реализованы в принудительном порядке и банк что-нибудь получит.

Пример для других

«Ощад» стал первопроходцем в этом деле. Мы выбрали правильную юридическую стратегию, используя законодательство о защите инвестиций. Призываем другие бизнесы повторять наш путь. Вот несколько советов.

Главный ключ успеха – тщательное документирование нанесенного ущерба. В свое время многие СМИ обошли фото стопок бумаг в кабинете бывшего главы правления «Ощада» Андрея Пышного с доказательной базой, которую банк передал в арбитраж. Это было 30 000 страниц, 70 кг веса, высота бумаг в человеческий рост – 170 см.

Еще один ключевой момент – правильный выбор международного юридического советника, без которого нельзя обойтись. Наш партнер – фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP – мировой юридический лидер в таких спорах.

Третий шаг – к процессу получения возмещения следует относиться как к стратегическому приоритету. Речь идет не только о том, что «Ощад» должен получить $1,5 млрд компенсации, а о том, что вместе все бизнесы могут получить гораздо большие суммы. И это реально, ведь суды Франции подтвердили, что за нарушение международных норм наступает международно-правовая ответственность, поэтому Россия как агрессор и нарушитель международных обязательств должна компенсировать нанесенный ущерб.

А как насчет убытков, полученных «Ощадом» после начала полномасштабного вторжения? С начала войны мы фиксируем потерю каждого актива и работаем над стратегией взыскания с России убытков, используя для этого все доступные международные правовые механизмы.

Как и весь бизнес в Украине, ожидаем открытия Международного реестра убытков. Мы настроены на длительную борьбу, которая обязательно должна завершиться нашей победой.