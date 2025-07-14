Апеляційний суд Парижа відмовив Росії у спробі скасувати рішення про компенсацію $1,5 млрд на користь Ощадбанку за втрату активів у Криму. Це важливий прецедент, що відкриває Україні шлях до реального стягнення збитків з Росії через міжнародні суди та надихає інші українські компанії боротися за справедливість. Роза Тапанова, членкиня наглядової Ради Ощадбанку, та Арсен Мілютін, заступник голови правління Ощадбанку, розповідають, як це — боротися проти Росії на міжнародній юридичній арені.

Апеляційний суд Парижа 1 липня відмовив Росії у скасуванні рішення від 2018 року про відшкодування збитків, які Ощадбанк зазнав внаслідок анексії Криму. Це ключове рішення, яке відняло всі аргументи у Росії, яка намагається заморожувати процес виконання рішення арбітражу у всіх закордонних юрисдикціях, де Ощадбанк подає його до визнання.

Французьке законодавство ще передбачає можливість оскаржити це рішення у Касаційному суді Франції. Але, шанси Росії близькі до нуля, бо ще у 2022 році Касаційний суд Франції висловив свою позицію щодо всіх її аргументів, коли повернув справу до Апеляційного суду Парижа. Крім того, це досить довгий процес, а рішення арбітражного трибуналу вже підлягає примусовому виконанню у Франції.

Понад десятирічне протистояння

Сама справа почалась у ще у 2014 році, коли Ощадбанк почав збирати докази шкоди, завданої експропріацією його активів у Криму.

У 2018 році міжнародний комерційних арбітражний суд на підставі угоди про взаємний захист інвестицій виніс рішення, яким стягнув з Росії на користь Ощадбанку приблизно $1,2 млрд. На суму нараховуються відсотки, наразі борг виріс до приблизно $1,5 млрд.

До зафіксованої суми збитків додались зобов’язання до Росії сплатити €300 000 судових витрат при розгляді справи у Парижі. На фоні збитків сума несуттєва, але символічна.

Від участі в міжнародному арбітражі Росія ухилилась, але нині ця ситуація змінилась. РФ активно перешкоджає намірам Ощадбанку виконати рішення Арбітражного трибуналу і намагається в будь-який спосіб затягнути цей процес, а банк відповідно протидіє цьому.

В Ощадбанку з’являється більше шансів нарешті перетворити рішення суду в гроші на рахунках, але процес ще далекий до завершення. Потрібно ще чимало зробити, щоб поновити справедливість та отримати компенсацію. Проте можливості для цього є. І є позитивна динаміка розвитку подій.

Боротьба триває

На сьогодні Ощадбанк продовжує процес визнання та примусового виконання рішення Арбітражного трибуналу. Судові процеси відбуваються у Великій Британії та США. Паралельно проводиться пошук активів країни-агресора, ми звертаємось до тих іноземних юрисдикцій, які є підписантами Нью-Йоркської конвенції, в яких потенційно є активи РФ, і ми зможемо їх стягнути.

Складність та тривалість процесу примусового виконання рішення Арбітражного трибуналу пов’язано із тим, що його необхідно визнавати в кожній іноземній юрисдикції, в якій потенційно можуть знаходитися активи РФ і які не мають дипломатичного імунітету. Це так звані комерційні активи держави. Іншого шляху примусового виконання рішення Арбітражного трибуналу в міжнародному праві не існує.

У Франції за позовом Ощадбанку накладено арешт на майно РФ на суму €87 млн. В ідеалі після реалізації цього майна Ощадбанк буде отримувати відшкодування. Але це теж непростий шлях – РФ активно протидії спробам Ощаду поновити справедливість. Але саме у Франції у нас найкращі шанси на успіх. Хоча говорити про конкретні терміни отримання компенсації ми не наважуємось.

Росія буде активно доводити те, що ці активи мають суверенний характер, та використовувати будь-які правові механізми, аби затягнути цей процес. І, на жаль, це не рік і не два, оскільки ми знаємо проблему суверенних активів, які практично неможливо конфіскувати без доведення, що ці активи є комерційною діяльністю держави.

У кожній країні, в якій потенційно може бути примусово виконане рішення Арбітражного трибуналу, існує своя судова процедура, яку необхідно пройти перед тим, як активи РФ буде реалізовано у примусовому порядку, і банк щось отримає.

Приклад для інших

Ощад став першопрохідцем у цій справі. Ми обрали правильну юридичну стратегію, використавши законодавство про захист інвестицій. Закликаємо інші бізнеси повторювати наш шлях. Ось кілька порад.

Головний ключ успіху – ретельне документування заданих збитків. Свого часу багато ЗМІ обійшло фото стосів паперу в кабінеті колишнього голови правління Ощаду Андрія Пишного з доказовою базою, яку банк передав до арбітражу. Це було 30 000 сторінок, 70 кг ваги, висота паперів у людський зріст – 170 см.

Ще один ключовий момент – вірний вибір міжнародного юридичного радника, без якого не можна обійтись. Наш партнер – фірма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP – світовий юридичний лідер у такого роду суперечках.

Третій крок — до процесу отримання відшкодування потрібно ставитись як до стратегічного пріоритету. Йдеться не лише про те, що Ощад має отримати $1,5 млрд компенсації, а про те, що разом усі бізнеси можуть отримати набагато більші суми. І це реально, адже суди Франції підтвердили, що за порушення міжнародних норм наступає міжнародно-правова відповідальність, а тому Росія як агресор і порушник міжнародних зобов’язань має компенсувати завдану шкоду.

А як щодо збитків, що отримані Ощадом після початку повномасштабного вторгнення? З самого початку великої війни ми фіксуємо втрату кожного активу і працюємо над стратегією стягнення з Росії збитків, використовуючи для цього всі доступні міжнародні правові механізми.

Як і весь бізнес в Україні, очікуємо відкриття Міжнародного реєстру збитків. Ми налаштовані на тривалу боротьбу, яке неодмінно має завершитись нашою перемогою.