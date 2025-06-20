В июне 2025 года Украина подверглась трем масштабным атакам: в ночь на 6, 10 и 17 июня. Под удар попали десятки МCБ: производители, дистрибьюторы, бизнесы из сферы услуг. Forbes расспросил шестерых представителей компаний о последствиях прилетов и планах на восстановление

Киевский сервис химчистки Mink год назад переехал в новое помещение площадью 300 кв. м. Модель работы компании предусматривает, что одежду, аксессуары и ковры можно отправить на чистку по почте или оставить в одной из 18 офлайн-точек самообслуживания в Киеве и пригороде. «Все вещи фактически стекались в одну точку, и ее больше нет», – говорит директор Юлия Крылова. Через неделю после прилета убытки до сих пор считаются, однако их объем уже превысил 9 млн грн.

Среди пострадавших в июне – кофейная компания Gemini, бренды одежды и обуви «Фаренгейт», Danaya, Romashka, The Lace, Hvoya, производитель корпоративного мерча Exsogroup, продавец солнечных электростанций Sunsay, как минимум семь фотостудий. И этот перечень не исчерпывающий.

Как украинские предприниматели приходят в себя от атак и что планируют делать дальше?

Алексей Зорин, директор производителя корпоративной одежды и аксессуаров Exsogroup

10 июня «Шахед» полностью разрушил наше производство: оборудование, материалы, собственная продукция клиентов под брендирование сгорели. Уцелел только генератор.

Перед этим, в мае, решили расширяться, закупили оборудование на $100 000 в кредит. Неделю успели попользоваться, но должны выплачивать долг, потому что страховая компания не покрывает это. Собственный ущерб оцениваем в 15 млн грн, если учесть продукцию клиентов, то цифра превысит 20 млн грн.

Один день мы горевали, на другой решили, что все восстановим. Сейчас работаем на 20–30% от предыдущей мощности – партнеры пустили в несколько производственных помещений. Уже через две недели планируем выйти на 80% от наших мощностей – договариваемся о новой локации, оборудование купили в кредит и доставили в Украину – ждем только адреса. Время работает против нас – если затянем, заказчики могут перейти к конкурентам.

Для восстановления рассматриваем грантовые программы, вчера выиграли тендер на 1,5 млн грн. Через год рассчитываем покрыть кредиты.

Производство Exsogroup Фото из личного архива Производство Exsogroup Фото из личного архива Продукция для корпоративных заказчиков Exsogroup Фото из личного архива Последствия прилета на производство Exsogroup Фото из личного архива Предыдущий слайд Следующий слайд

Юлия Крылова, директор сервиса химчистки на заказ Mink

Утром 10 июня позвонил по телефону арендодатель, сказал, что производства больше нет. Это уже не первый прилет рядом: в феврале пострадал наш распределительный центр, в апреле – соседнее здание. На этот раз «Шахед» упал на основное производство, ремонт которого закончили год назад. Часть второго этажа, задние стены и опоры рухнули, оборудование разрушено. Распределительный центр пострадал меньше – был дальше от эпицентра. Вещи, вышедшие из чистки или еще туда не попавшие, уцелели.

Убытки считаем, но только в ремонт вложили 4,5 млн грн, стоимость оборудования – около €100 000. Вынуждены задержать чистку вещей, которые были на производстве во время прилета – нужно время, чтобы их найти, перевезти, идентифицировать. Стоимость утраченных и сильно поврежденных вещей будем компенсировать по рыночной цене. Есть клиенты, которые отказываются, за что мы благодарны.

По ощущениям – потери почти катастрофические, но верим, что все восстановим. Вернулись в небольшое помещение, где работали до переезда, ищем варианты нового. Роста заказов не наблюдаем, но в сервисном бизнесе это работает иначе, чем в продуктовом, поэтому не расстраиваемся.

Химчистка Mink Фото из личного архива Химчистка Mink Фото из личного архива Разрушение в помещении Mink Фото из личного архива Разрушение в помещении Mink Фото из личного архива Предыдущий слайд Следующий слайд

Оксана Голод, владелица бренда одежды и обуви OMG

Утром позвонила руководительница фабрики, сказала, что на месте работают вертолеты и повсюду пожар.

На месте нашего этажа – пепелище, крыша упала вниз. Поплавило от огня даже толстый металл, не говоря уже о другом оборудовании или складе. Цех составлял 35–40% наших мощностей. Изготовляли авторские колодки на каблуке, подошву ручной работы. Там был и склад кожи, каблуков и комплектующих, хранилась готовая партия для магазина, которую не успели доставить. Потеряли все лекала, которые теперь нужно заново сделать.

Ущерб до сих пор считаем. Но даже без учета стоимости оборудования это больше 1 млн грн. Страховки у нас не было, но такие случаи – форс-мажор, нам бы оно не помогло.

В первые дни ощутили поддержку аудитории: заказы выросли почти в 10 раз, складские остатки раскупили почти полностью, подрядчики предлагали рассрочку оплат. Сейчас в поисках готовых рабочих мест, где команда смогла бы работать. Планируем осеннюю коллекцию и, вероятно, будем кредитоваться, чтобы восстановить мощности.

Обувь OMG Фото из личного архива Обувь OMG Фото из личного архива Разрушение производства OMG Фото из личного архива Предыдущий слайд Следующий слайд

Мария Симич-Моисеенко, основательница бренда обуви и аксессуаров Hvoya

Пожар после прямого попадания 10 июня тушили больше суток, вертолеты постоянно подлетали с новыми сбросами воды. Наши колодки из пластика, а он горит долго.

На следующий день узнали: полностью и без возможности восстановления уничтожено производство обуви: все оборудование, колодки, лекала, сотни метров кожи и обувной сетки, полтысячи каблуков, около тысячи пар стелек и подошв, множество фурнитуры. Сгорела партия готовой обуви, образцы из новой коллекции.

У нас остается цех в Житомире, но киевское производство составляло более половины общих мощностей. Если временно налаживать линию в помещении, где уже есть часть оборудования, старт может обойтись минимум в 1 млн грн. Оборудовать производственный цех с нуля – это увеличение бюджета в 5–10 раз, в зависимости от того, на какой уровень выходить – базовый или тот, к которому привыкли.

Сейчас восстанавливаем лекала, необходимо повторно заказать утраченные материалы. Их мы везем из Италии и Франции, а это время, которое играет не на руку, когда ты остался без ничего посреди сезона.

Производство Hvoya Фото из личного архива Производство Hvoya Фото из личного архива Последствия прилета Фото из личного архива Последствия прилета Фото из личного архива Последствия прилета Фото из личного архива Предыдущий слайд Следующий слайд

Альбина Красная, соучредитель бренда одежды The Lace

Утром 17 июня получила сообщение от команды – в офис и склад было попадание. Стеллажи с товаром повалены, окна выбиты, стены частично упали, часть оборудования – под завалами.

Ущерб пока трудно оценить. Пострадало швейное и складское оборудование, остановились отправки онлайн-заказов. Мы еще в процессе вывоза вещей – лифт упал, всюду обломки, работает техника. Офис и склад мы обустраивали с нуля под себя, речь шла о сотнях тысяч гривен, стоимость логистики сейчас – до 100 000 грн.

Максимально мобилизовались: пытаемся возобновить работу интернет-магазина, будем ремонтировать и обновлять оборудование и работать дальше.

Одежда The Lace Фото Facebook Одежда The Lace Фото Facebook Производство The Lace после прилета Фото Скриншот из Instagram Предыдущий слайд Следующий слайд

Игорь Дановский, владелец бренда художественных материалов Monet

17 июня было прямое попадание в склад и наше единственное производство, где производились полотна на подрамнике, основы для живописи, акриловые краски, кисти. Сначала видели столб дыма, но не было мысли, что горят наши художественные краски и товары. Рядом был склад с тканями, от них огонь перешел к нам, а все наши краски, аэрозоли взрывоопасны. Так что здание полностью разрушено, а все, что находилось внутри, сгорело.

Пока не понимаем, сколько это в цифрах. Это большие деньги, наработанные за 10 лет работы Monet как магазина и пять – как производителя. Оборудование, стеллажи, компьютеры – огромные суммы, отчет по балансу товаров даже страшно открывать.

Отходим от шока. Пока трудно сформулировать, что делать дальше. Варианты – от поиска нового здания до релокации за пределы страны. Но, скорее всего, восстановимся в Украине и вернем на полки наши товары. В заказах вырасти не можем – осталась маленькая часть товара, хранившегося в магазине.