Апеляційний суд Парижа залишив у силі рішення 2018 року, яким Росію зобов’язали виплатити понад $1,5 млрд українському Ощадбанку як компенсацію за втрату активів в Криму. Додатково суд постановив стягнути з РФ €300 000 на покриття судових витрат, повідомила пресслужба держбанку 3 липня.

Деталі

Рішення Апеляційного суду Парижа, як і зафіксований арешт Ощадом у квітні цього року російських активів у Франції на понад €87 млн – частина системної роботи банку з компенсації збитків, завданих агресором, заявив голова правління фінустанови Сергій Наумов.

В Ощадбанку наголошують, що продовжать усі можливі юридичні дії для примусового виконання рішення та стягнення коштів.

Держбанк не очікує добровільного виконання вироку з боку РФ, однак переконаний в успішному завершенні процесу – з урахуванням усіх належних відсотків.

Банк наголосив, що збирає докази для подання нових позовів, пов’язаних зі збитками, яких він зазнав після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Контекст

У 2015 році Ощадбанк подав позов до РФ із посиланням на угоду між Росією і Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій. Вимоги банку повʼязані з анексією АР Крим Росією і експропріацією майна банку.

У листопаді 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі задовольнив вимогу Ощадбанку щодо компенсації $1,3 млрд збитків, завданих внаслідок анексії АР Крим Росією. Тоді Ощадбанк став першою держкомпанією та банківською установою, яка виграла справу проти Росії щодо збитків після анексії АР Крим. Росія ж не визнала рішення міжнародного арбітражу й відмовилася компенсовувати збитки Ощадбанку.