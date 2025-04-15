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«В страхование военных рисков не верим». Россияне разрушили склад «Аснова Холдинг» и цех Winetime в Киеве. CEO компаний рассказали об убытках и дальнейших шагах

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

12 апреля из-за российской атаки пострадали склад «Аснова Холдинг», товар фармкомпании «Кусум» и производственный цех Winetime. CEO «Аснова Холдинг» Урфан Гулиев и CEO Winetime Александр Толстой в блиц-интервью Forbes Ukraine рассказали о последствиях атаки, потерях и планах восстановления

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