«В страхование военных рисков не верим». Россияне разрушили склад «Аснова Холдинг» и цех Winetime в Киеве. CEO компаний рассказали об убытках и дальнейших шагах

12 апреля из-за российской атаки пострадали склад «Аснова Холдинг», товар фармкомпании «Кусум» и производственный цех Winetime. CEO «Аснова Холдинг» Урфан Гулиев и CEO Winetime Александр Толстой в блиц-интервью Forbes Ukraine рассказали о последствиях атаки, потерях и планах восстановления