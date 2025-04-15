«В страхование военных рисков не верим». Россияне разрушили склад «Аснова Холдинг» и цех Winetime в Киеве. CEO компаний рассказали об убытках и дальнейших шагах

12 апреля из-за российской атаки пострадали склад «Аснова Холдинг», товар фармкомпании «Кусум» и производственный цех Winetime. CEO «Аснова Холдинг» Урфан Гулиев и CEO Winetime Александр Толстой в блиц-интервью Forbes Ukraine рассказали о последствиях атаки, потерях и планах восстановления
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.