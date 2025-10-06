Прослухати матеріал
Правительство и парламент хотят упростить процедуру заполнения акта выполненных работ. Это документ бухгалтерского учета, которым пользуются сотни тысяч компаний в различных областях бизнеса – от IТ до строительства. На рассмотрение депутатов вынесут два законопроекта: правительственный и профильный финансовый комитет. Какие изменения предлагают оба документа и поддерживает ли их бизнес?
Верховная Рада на этой неделе рассмотрит в первом чтении два законопроекта об отмене обязательной подписи акта выполненных работ №14023 авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева и альтернативный №14023-1 от правительства. Об этом Forbes Ukraine рассказали три депутата финансового комитета.
Акт выполненных работ – документ бухгалтерского учета, фиксирующий сроки, стоимость и объем проекта и подтверждающий его выполнение.
