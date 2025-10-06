Forbes Digital підписка
20 млрд грн на бухгалтерии. Правительство и депутаты готовят упрощение актов выполненных работ. Что изменится?

Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

Скасування обовʼязкового підписання актів виконаних робіт /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

Правительство и парламент хотят упростить процедуру заполнения акта выполненных работ. Это документ бухгалтерского учета, которым пользуются сотни тысяч компаний в различных областях бизнеса – от IТ до строительства. На рассмотрение депутатов вынесут два законопроекта: правительственный и профильный финансовый комитет. Какие изменения предлагают оба документа и поддерживает ли их бизнес?

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит в первом чтении два законопроекта об отмене обязательной подписи акта выполненных работ №14023 авторства главы финансового комитета парламента Даниила Гетманцева и альтернативный №14023-1 от правительства. Об этом Forbes Ukraine рассказали три депутата финансового комитета.

Акт выполненных работ – документ бухгалтерского учета, фиксирующий сроки, стоимость и объем проекта и подтверждающий его выполнение.

