20 млрд грн на бухгалтерії. Уряд і депутати готують спрощення актів виконаних робіт. Що зміниться?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

3 хв читання

Скасування обовʼязкового підписання актів виконаних робіт /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Уряд та парламент хочуть спростити процедуру заповнення акту виконаних робіт. Це документ бухгалтерського обліку, яким користуються сотні тисяч компаній у різних сферах бізнесу — від ІТ до будівництва. На розгляд депутатів винесуть два законопроєкти: урядовий та профільного фінансового комітету. Які зміни пропонують обидва документи та чи підтримує їх бізнес?

Верховна Рада цього тижня розгляне у першому читанні два законопроєкти про скасування обовʼязкового підпису акту виконаних робіт №14023 авторства голови фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева та альтернативний №14023-1 від уряду. Про це Forbes Ukraine розповіли троє депутатів фінансового комітету. 

Акт виконаних робіт – документ бухгалтерського обліку, який фіксує терміни, вартість та обсяг проєкту та підтверджує його виконання.  

