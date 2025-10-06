Прослухати матеріал
Уряд та парламент хочуть спростити процедуру заповнення акту виконаних робіт. Це документ бухгалтерського обліку, яким користуються сотні тисяч компаній у різних сферах бізнесу — від ІТ до будівництва. На розгляд депутатів винесуть два законопроєкти: урядовий та профільного фінансового комітету. Які зміни пропонують обидва документи та чи підтримує їх бізнес?
Верховна Рада цього тижня розгляне у першому читанні два законопроєкти про скасування обовʼязкового підпису акту виконаних робіт №14023 авторства голови фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева та альтернативний №14023-1 від уряду. Про це Forbes Ukraine розповіли троє депутатів фінансового комітету.
Акт виконаних робіт – документ бухгалтерського обліку, який фіксує терміни, вартість та обсяг проєкту та підтверджує його виконання.
