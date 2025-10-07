Forbes Digital підписка
«Увеличили надобность на 2026 год». Кабмин предлагает пересмотреть бюджет более чем на 300 млрд грн для обороны. Откуда средства и когда будет принят законопроект?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

Зміни до держбюджету для потреб ЗСУ /Getty Images

Кабмин предлагает пересмотреть бюджет более чем на 300 млрд грн для обороны. Фото Getty Images

Кабинет министров предлагает повторно увеличить расходы бюджета на оборону, на этот раз на 324,8 млрд грн. Особенность – власти планируют взять часть средств, запланированных на 2026 год в рамках совместной инициативы Евросоюза со странами «Большой семерки» ERA Loans. Почему правительство пошло на этот шаг?

Кабмин вечером 6 октября зарегистрировал законопроект об очередном увеличении расходов на 324,8 млрд грн к бюджету на 2025 год. Это второй пересмотр в этом году после увеличения расходов на оборону на 412,4 млрд грн в конце июля.

Изменения к бюджету в середине или ближе к концу года уже традиционны во время полномасштабного вторжения. Аналогично дважды в год расходы на оборону увеличивали в 2023 году: в марте – на 537 млрд грн и в октябре – на 303 млрд грн. В прошлом году Рада увеличила расходы бюджета один раз: на 500 млрд грн в сентябре.

