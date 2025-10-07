Прослухати матеріал
Кабинет министров предлагает повторно увеличить расходы бюджета на оборону, на этот раз на 324,8 млрд грн. Особенность – власти планируют взять часть средств, запланированных на 2026 год в рамках совместной инициативы Евросоюза со странами «Большой семерки» ERA Loans. Почему правительство пошло на этот шаг?
Кабмин вечером 6 октября зарегистрировал законопроект об очередном увеличении расходов на 324,8 млрд грн к бюджету на 2025 год. Это второй пересмотр в этом году после увеличения расходов на оборону на 412,4 млрд грн в конце июля.
Изменения к бюджету в середине или ближе к концу года уже традиционны во время полномасштабного вторжения. Аналогично дважды в год расходы на оборону увеличивали в 2023 году: в марте – на 537 млрд грн и в октябре – на 303 млрд грн. В прошлом году Рада увеличила расходы бюджета один раз: на 500 млрд грн в сентябре.
