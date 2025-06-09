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Правительство, как и в прошлом году, готовит законопроект о пересмотре бюджета для увеличения финансирования Сил обороны. В этот раз депутаты и Минфин обещают обойтись без повышения налогов. Помогут ли детенизация и дополнительные внутренние заимствования?
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