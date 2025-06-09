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В поиске 400 млрд грн. Рада готовится к пересмотру бюджета из-за увеличения потребностей армии. Forbes Ukraine узнал, сколько могут принести три ключевых источника финансирования

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

5 хв читання

бюджет гроші війна нестача /Getty Images

В бюджете снова не хватает средств для финансирования ВСУ. Где взять дополнительный ресурс? Фото Getty Images

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Правительство, как и в прошлом году, готовит законопроект о пересмотре бюджета для увеличения финансирования Сил обороны. В этот раз депутаты и Минфин обещают обойтись без повышения налогов. Помогут ли детенизация и дополнительные внутренние заимствования?

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