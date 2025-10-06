Кабинет Министров одобрил изменения в госбюджет-2025, в соответствии с которыми до конца года на нужды обороны планируют направить дополнительные 324,7 млрд грн. Основной источник этой суммы – €6 млрд от Европейского Союза в рамках инициативы G7 ERA, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подробности

«Правительство одобрило изменения в бюджет-2025, где увеличивают деньги на армию. Дополнительно расходы общего бюджета в этом году предлагается увеличить на 317 млрд грн», – сообщил первым народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).

Законопроект предлагает дополнить госбюджет статьей 58, разрешающей Кабмину в конце 2025 года, в виде исключения из норм Бюджетного кодекса, сокращать расходы по отдельным программам и направлять средства на нужды Минобороны, в частности на обеспечение ВСУ, закупку и модернизацию вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса.

Дополнено. До конца года на оборону будут направлены дополнительно 324,7 млрд грн, уточнила премьер-министр Свириденко.

До конца года на оборону будут направлены дополнительно 324,7 млрд грн, уточнила премьер-министр Свириденко. По ее словам, из 324,7 млрд грн свыше 310 млрд грн получит общий фонд, из них свыше 301 млрд грн – Минобороны, в том числе: 202 млрд грн – на денежное довольствие военнослужащих; 100 млрд грн – на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов, в частности FPV на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов; 8 млрд грн – на другие военные расходы (военные перевозки, горючее, эксплуатационные расходы).

Основной источник финансирования увеличенных расходов – €6 млрд (294,3 млрд грн) от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), отметила Свириденко.

Около 30 млрд грн – это дополнительные доходы бюджета, экономия на долговых выплатах и ​​сокращение неприоритетных расходов.

«Теперь следующий шаг – за народными депутатами. Надеемся на оперативное принятие изменений в бюджет в Верховной Раде, чтобы обеспечить поддержку Сил обороны Украины», – отметила премьер-министр.

Контекст

19 сентября министр финансов Сергей Марченко, выступая в парламенте, отметил, что правительство предложит Верховной Раде еще раз пересмотреть государственный бюджет на 2025 год. «Есть вероятность, что мы вынуждены будем менять бюджет-2025 еще раз, увеличивая ресурс сектора безопасности и обороны. Это решение обусловлено ситуацией на поле боя», – сказал министр.

Минфин готовит законопроект об увеличении расходов госбюджета на оборону примерно на 300 млрд грн, благодаря чему удастся избежать задержек с выплатами военнослужащим, сообщала 2 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа (фракция «Слуга народа»). Но они вступят в силу только после окончательного одобрения Еврокомиссией использования €6 млрд кредита ERA Loans на операционные нужды ВСУ.

Законопроект о перераспределении средств парламент должен принять до 1 ноября, чтобы обеспечить своевременные выплаты военным. Пидласа заверила: задержек не будет, ведь правительство покрывает временные разрывы ликвидности за счет продажи ОВГЗ.

Расходы 2025 года уже пересматривались в июле, увеличив финансирование обороны на дополнительные 400 млрд грн.