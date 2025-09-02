Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:59 хвилин
В Украине уже месяц действует мораторий на проверки бизнеса. Цель – снизить давление правоохранителей, налоговиков и других регулирующих органов на работу предпринимателей. Видит ли бизнес улучшения и на какие органы жалуются?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
В конце июля СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса. Это уже вторая попытка власти таким образом снизить давление на предпринимателей.
В январе прошлого года СНБО вводил мораторий на три месяца для Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований (ГБР), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Службы безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.