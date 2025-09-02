Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Находят обходные пути». Мораторий на проверки бизнеса действует уже месяц. Ощутили ли предприниматели положительный эффект?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

мораторій, перевірки, бізнес /коллаж Анастасия Савеленко

Мораторий на проверки бизнеса длится уже месяц. Испытывает ли изменения бизнес? Фото коллаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:59 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:59

В Украине уже месяц действует мораторий на проверки бизнеса. Цель – снизить давление правоохранителей, налоговиков и других регулирующих органов на работу предпринимателей. Видит ли бизнес улучшения и на какие органы жалуются?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

В конце июля СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса. Это уже вторая попытка власти таким образом снизить давление на предпринимателей.

В январе прошлого года СНБО вводил мораторий на три месяца для Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований (ГБР), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Службы безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні