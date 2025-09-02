В Украине уже месяц действует мораторий на проверки бизнеса. Цель – снизить давление правоохранителей, налоговиков и других регулирующих органов на работу предпринимателей. Видит ли бизнес улучшения и на какие органы жалуются?

В конце июля СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса. Это уже вторая попытка власти таким образом снизить давление на предпринимателей.

В январе прошлого года СНБО вводил мораторий на три месяца для Офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований (ГБР), Бюро экономической безопасности (БЭБ), Службы безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции.