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Совет нацбезопасности и обороны поддержал введение моратория на проверки бизнеса правоохранителями и другими госструктурами. Какой будет новая попытка власти помочь предпринимателям?
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Совет нацбезопасности и обороны 21 июля ввел мораторий на проверки бизнеса. Это касается правоохранительных, налоговых, таможенных и других контролирующих органов. Срок действия – один год.
Решение почти месяц назад во время Форума власти и бизнеса президент Владимир Зеленский поручил подготовить правительству. Реализовать идею быстро не удалось из-за перезагрузки Кабмина и смены премьер-министра, но от нее не отказались.
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