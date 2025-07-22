Совет нацбезопасности и обороны поддержал введение моратория на проверки бизнеса правоохранителями и другими госструктурами. Какой будет новая попытка власти помочь предпринимателям?

Совет нацбезопасности и обороны 21 июля ввел мораторий на проверки бизнеса. Это касается правоохранительных, налоговых, таможенных и других контролирующих органов. Срок действия – один год.

Решение почти месяц назад во время Форума власти и бизнеса президент Владимир Зеленский поручил подготовить правительству. Реализовать идею быстро не удалось из-за перезагрузки Кабмина и смены премьер-министра, но от нее не отказались.