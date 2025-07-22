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Пауза на год. Зеленский объявил о моратории на проверки бизнеса и пересмотр уголовных дел. Как это будет работать и облегчит ли жизнь предпринимателям?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

Мораторій на перевірки бізнесу від Зеленського /коллаж Анастасия Левицкая

Второй раз за два года власти объявляют мораторий на проверки бизнеса. Предыдущий действовал всего три месяца. В этот раз решение СНБО предусматривает год. Как это будет работать? Фото коллаж Анастасия Левицкая

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Совет нацбезопасности и обороны поддержал введение моратория на проверки бизнеса правоохранителями и другими госструктурами. Какой будет новая попытка власти помочь предпринимателям?

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Совет нацбезопасности и обороны 21 июля ввел мораторий на проверки бизнеса. Это касается правоохранительных, налоговых, таможенных и других контролирующих органов. Срок действия – один год.

Решение почти месяц назад во время Форума власти и бизнеса президент Владимир Зеленский поручил подготовить правительству. Реализовать идею быстро не удалось из-за перезагрузки Кабмина и смены премьер-министра, но от нее не отказались.

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