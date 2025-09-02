В Україні вже місяць діє мораторій на перевірки бізнесу. Мета – зменшити тиск правоохоронців, податківців та інших регулюючих органів на роботу підприємців. Чи бачить бізнес покращення та на які органи скаржиться?

Наприкінці липня РНБО ввела мораторій на перевірки бізнесу. Це вже друга спроба влади у такий спосіб зменшити тиск на підприємців.

В січні минулого року РНБО вводила мораторій на три місяці для Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань (ДБР), Бюро економічної безпеки (БЕБ), Служби безпеки України (СБУ), Національної поліції.