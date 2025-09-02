За первый уикенд проката фильм «2000 метров до Андреевки» посмотрели более 10 000 зрителей, бокс-офис – почти 2 млн грн. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба дистрибьютора фильма «Артхаус Трафик». Это стало лучшим результатом среди документальных фильмов этого года в Украине.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- В прокат фильм режиссера Мстислава Чернова вышел 28 августа, показы продолжаются.
- «Мы очень счастливы, что лента поставила рекорд среди документальных лент по количеству зрителей на первом уикенде этого года, заняла второе место среди стартов недели и попала в пятерку по кассовым сборам выходных, оказавшись рядом с голливудскими хитами. Это сделало «2000 метров до Андреевки» документальным блокбастером», – отметил Денис Иванов, гендиректор «Артхаус Трафик».
- Фильм рассказывает об украинских военных, получивших задание преодолеть почти 2 км укрепленных российских позиций в лесу, чтобы освободить стратегически важную деревню. Андреевка предстает перед зрителями в руинах и окружена минными полями. В деревню можно попасть только через узкий коридор в лесу.
- «Для нас «2000 метров до Андреевки» – это не столько о бокс-офисе, сколько о памяти о героях», – подчеркнул Иванов.
Контекст
«2000 метров до Андреевки» – вторая полнометражная лента Чернова, который получил исторический для Украины первый «Оскар» за фильм «20 дней в Мариуполе». Чернов также стал лауреатом Пулитцеровской премии и премии BAFTA.
Мировая премьера «2000 метров до Андреевки» состоялась в январе 2025 года на американском фестивале Sundance, где фильм получил приз за лучшую режиссерскую работу. С 28 августа фильм вышел в украинский прокат. В этот день также стало известно, что фильм подают на «Оскар» от Украины в категории «Лучший международный полнометражный фильм».
Престижные награды за первую картину не облегчили поиск финансирования для следующих фильмов о войне, говорит Чернов. «Но статус оскаровского лауреата помогает собрать первоклассную команду», – добавляет режиссер. Над его вторым фильмом работал лауреат премии «Грэмми», композитор Сэм Слейтер («Чернобыль», «Джокер»). Как создавалась эта картина и над чем Чернов работает в 2025-м, читайте в материале Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.