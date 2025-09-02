За первый уикенд проката фильм «2000 метров до Андреевки» посмотрели более 10 000 зрителей, бокс-офис – почти 2 млн грн. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба дистрибьютора фильма «Артхаус Трафик». Это стало лучшим результатом среди документальных фильмов этого года в Украине.

Подробности

В прокат фильм режиссера Мстислава Чернова вышел 28 августа, показы продолжаются.

«Мы очень счастливы, что лента поставила рекорд среди документальных лент по количеству зрителей на первом уикенде этого года, заняла второе место среди стартов недели и попала в пятерку по кассовым сборам выходных, оказавшись рядом с голливудскими хитами. Это сделало «2000 метров до Андреевки» документальным блокбастером», – отметил Денис Иванов, гендиректор «Артхаус Трафик».

Фильм рассказывает об украинских военных, получивших задание преодолеть почти 2 км укрепленных российских позиций в лесу, чтобы освободить стратегически важную деревню. Андреевка предстает перед зрителями в руинах и окружена минными полями. В деревню можно попасть только через узкий коридор в лесу.

«Для нас «2000 метров до Андреевки» – это не столько о бокс-офисе, сколько о памяти о героях», – подчеркнул Иванов.

Контекст

«2000 метров до Андреевки» – вторая полнометражная лента Чернова, который получил исторический для Украины первый «Оскар» за фильм «20 дней в Мариуполе». Чернов также стал лауреатом Пулитцеровской премии и премии BAFTA.

Мировая премьера «2000 метров до Андреевки» состоялась в январе 2025 года на американском фестивале Sundance, где фильм получил приз за лучшую режиссерскую работу. С 28 августа фильм вышел в украинский прокат. В этот день также стало известно, что фильм подают на «Оскар» от Украины в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Престижные награды за первую картину не облегчили поиск финансирования для следующих фильмов о войне, говорит Чернов. «Но статус оскаровского лауреата помогает собрать первоклассную команду», – добавляет режиссер. Над его вторым фильмом работал лауреат премии «Грэмми», композитор Сэм Слейтер («Чернобыль», «Джокер»). Как создавалась эта картина и над чем Чернов работает в 2025-м, читайте в материале Forbes Ukraine.