За перший вікенд прокату фільм «2000 метрів до Андріївки» подивилися понад 10 000 глядачів, бокс-офіс – майже 2 млн грн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба дистриб’ютора фільму «Артхаус Трафік». Це стало найкращим результатом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні.

Деталі

У прокат фільм режисера Мстислава Чернова вийшов 28 серпня, покази ще тривають.

«Ми дуже щасливі, що стрічка поставила рекорд серед документальних стрічок за кількістю глядачів на першому вікенді цього року, посіла друге місце серед стартів тижня і потрапила до пʼятірки за касовими зборами вихідних, опинившись поруч із голлівудськими хітами. Це зробило «2000 метрів до Андріївки» документальним блокбастером», – зазначив Денис Іванов, гендиректор «Артхаус Трафік».

Фільм розповідає про українських військових, що отримують завдання подолати майже 2 км укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. Андріївка постає перед глядачами в руїнах та оточена мінними полями. До села можна потрапити лише через вузький коридор у лісі.

«Для нас «2000 метрів до Андріївки» – це не стільки про бокс-офіс, скільки про пам’ять про героїв», – наголосив Іванов.

Контекст

«2000 метрів до Андріївки» – друга повнометражна стрічка Чернова, який здобув історичний для України перший «Оскар» за фільм «20 днів у Маріуполі». Чернов також став лауреатом Пулітцерівської премії та премії BAFTA.

Світова прем’єра «2000 метрів до Андріївки» відбулася в січні 2025 року на американському фестивалі Sundance, де фільм отримав приз за найкращу режисерську роботу. Із 28 серпня стрічка вийшла в український прокат. Цього дня також стало відомо, що фільм подають на «Оскар» від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Престижні нагороди за першу картину не полегшили пошук фінансування для наступних фільмів про війну, каже Чернов. «Але статус оскарівського лавреата допомагає зібрати першокласну команду», – додає режисер. Над його другим фільмом працював лауреат премії «Греммі», композитор Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»). Як створювалася ця картина і над чим Чернов працює в 2025-му, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.