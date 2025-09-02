Підписка від 49 грн
Головна ідея картини – максимально наблизити глядача до досвіду військових, каже Чернов.

За перший вікенд прокату фільм «2000 метрів до Андріївки» подивилися понад 10 000 глядачів, бокс-офіс – майже 2 млн грн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба дистриб’ютора фільму «Артхаус Трафік». Це стало найкращим результатом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні. 

  • У прокат фільм режисера Мстислава Чернова вийшов 28 серпня, покази ще тривають.
  • «Ми дуже щасливі, що стрічка поставила рекорд серед документальних стрічок за кількістю глядачів на першому вікенді цього року, посіла друге місце серед стартів тижня і потрапила до пʼятірки за касовими зборами вихідних, опинившись поруч із голлівудськими хітами. Це зробило «2000 метрів до Андріївки» документальним блокбастером», – зазначив Денис Іванов, гендиректор «Артхаус Трафік».
  • Фільм розповідає про українських військових, що отримують завдання подолати майже 2 км укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. Андріївка постає перед глядачами в руїнах та оточена мінними полями. До села можна потрапити лише через вузький коридор у лісі. 
  • «Для нас «2000 метрів до Андріївки» – це не стільки про бокс-офіс, скільки про пам’ять про героїв», – наголосив Іванов.

Контекст

«2000 метрів до Андріївки» – друга повнометражна стрічка Чернова, який здобув історичний для України перший «Оскар» за фільм «20 днів у Маріуполі». Чернов також став лауреатом Пулітцерівської премії та премії BAFTA.

Світова прем’єра «2000 метрів до Андріївки» відбулася в січні 2025 року на американському фестивалі Sundance, де фільм отримав приз за найкращу режисерську роботу. Із 28 серпня стрічка вийшла в український прокат. Цього дня також стало відомо, що фільм подають на «Оскар» від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Престижні нагороди за першу картину не полегшили пошук фінансування для наступних фільмів про війну, каже Чернов. «Але статус оскарівського лавреата допомагає зібрати першокласну команду», – додає режисер. Над його другим фільмом працював лауреат премії «Греммі», композитор Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»). Як створювалася ця картина і над чим Чернов працює в 2025-му, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні