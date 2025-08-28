Документальную ленту режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» подают на премию «Оскар» от Украины в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Картина победила в национальном отборе, сообщил украинский оскаровский комитет 28 августа.
Ключевые факты
- Кроме картины Чернова, в национальном отборе принимали участие семь фильмов: «Буча» Станислава Тиунова, «Дивия» Дмитрия Грешко, «Лента времени» Екатерины Горностай, «Осторожно! Жизнь продолжается» Антона Штуки, «Одним летом в Украине» Владимира Тихого, «Подъемная сила» Александра Стратиенко и «Степное» Марины Вроды.
- «2000 метров до Андреевки» – вторая полнометражная лента Чернова, получившего исторический для Украины первый «Оскар» за фильм «20 дней в Мариуполе». Чернов стал лауреатом Пулитцеровской премии и премии BAFTA.
- Фильм рассказывает об освобождении села Андреевки под Бахмутом ВСУ и непосредственно Третьей отдельной штурмовой бригадой. В фильме Чернов и его коллега, фотограф Associated Press Александр Бабенко проходят лесополосу вместе с военными 3-й ОШБр, доставляя в Андреевку украинский флаг.
- Мировая премьера «2000 метров до Андреевки» состоялась в январе 2025-го на американском фестивале Sundance, где фильм получил приз за лучшую режиссерскую работу. С 28 августа фильм вышел в украинский прокат.
- «Фильм встретили очень тепло – и международная аудитория, и критики», – комментирует Чернов Forbes Ukraine. Лента получила оценку 8,5 на IMDb и 93% от критиков на Rotten Tomatoes. «Для меня важно, что [картина] приближает западный мир к нашей войне, помогает понять, какова истинная цена свободы и земли», – добавляет режиссер.
Контекст
«Шортлист» из 15 фильмов в категории «Лучший международный полнометражный фильм» будет объявлен 16 декабря 2025 года. Пять номинированных фильмов станут известны 22 января 2026-го, а церемония вручения премии состоится 15 марта.
В истории «Оскара» еще не было случаев, когда один режиссер-документалист был награжден дважды. «Мы расслабились и просто хотим, чтобы этот фильм посмотрело как можно больше людей», – отметил Чернов в интервью проекту «Додивитеся в кіно».
Престижные награды за первую картину не облегчили поиск финансирования для последующих фильмов о войне, прежде всего из-за сложности темы, рассказал Чернов Forbes Ukraine. «Но статус оскаровского лауреата помогает собрать первоклассную команду», – отмечает режиссер. Над его вторым фильмом работал лауреат премии «Грэмми», композитор Сэм Слейтер («Чернобыль», «Джокер»).
Как и первый фильм режиссера, «2000 метров до Андреевки» финансировали программа американского общественного вещателя PBS Frontline и информационное агентство Associated Press. Международное право на продажу картины получила британская кинокомпания Dogwoof. Фильм был приобретен во Франции, Польше, Испании, Швеции, Дании, Австралии, Новой Зеландии, странах Балтии, Гонконге, Израиле.
