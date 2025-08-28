Мстислав Чернов во второй раз сразится за премию «Оскар» от Украины с фильмом «2000 метров до Андреевки» . Вторая картина Чернова в украинском прокате с 28 августа, в работе – еще две картины. Forbes Ukraine рассказывает, как создавался фильм и как Чернов финансирует свои проекты

Лето 2023-го, разгар украинского контрнаступления. Военные метр за метром преодолевают тесную двухкилометровую лесополосу, ведущую к оккупированному поселку Андреевка. По обе стороны от леса – заминированные поля. Поселок имеет стратегическое значение – освободив Андреевку, ВСУ перережут российскую цепь поставок в Бахмут.

«Это история этого леса. И людей, которые останутся там навсегда», – говорит за кадром режиссер Мстислав Чернов, начиная фильм «2000 метров до Андреевки». В фильме Чернов и его коллега, фотограф Associated Press Александр Бабенко, проходят лесополосу вместе с военными 3-й ОШБр, доставляя в Андреевку украинский флаг.

«2000 метров до Андреевки» – вторая полнометражная лента Чернова, получившая исторический для Украины первый «Оскар» за фильм «20 дней в Мариуполе». Чернов стал лауреатом Пулитцеровской премии и премии BAFTA.

Престижные награды за первую картину не облегчили поиск финансирования для последующих фильмов о войне, говорит Чернов. «Но статус оскаровского лауреата помогает собрать первоклассную команду», – добавляет режиссер. Над его вторым фильмом работал лауреат премии «Грэмми», композитор Сэм Слейтер («Чернобыль», «Джокер»).

Мировая премьера «2000 метров до Андреевки» состоялась в январе 2025 года на американском фестивале Sundance, где фильм получил приз за лучшую режиссерскую работу. С 28 августа фильм вышел в украинский прокат. В этот день также стало известно, что фильм подают на «Оскар» от Украины в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Как создавалась эта картина и над чем Чернов работает в 2025 году?

Трейлер к фильму «2000 метров до Андреевки». Источник: Arthouse Traffic

Как снимали «2000 метров до Андреевки»

С начала лета 2023 года Чернов снимал контрнаступление с перерывами на премьеры в Лос-Анджелесе. В конце августа вместе с Бабенко присоединился к 3-й штурмовой. «Добраться с камерой до Андреевки было почти невозможно, – рассказывал режиссер в интервью NV. – Только если ты лично знал командира подразделения, и если он брал на себя ответственность за твою жизнь и вел за собой».

Таким проводником для Чернова стал командир взвода подразделения Гидра 3-й штурмовой бригады с позывным Федя. Создатели ленты провели день вместе с его бойцами, доставляя украинский флаг в Андреевку, которую вот-вот должны были освободить. Другая сюжетная линия рассказывает о трех месяцах военной кампании, предшествовавших этому дню.

Работа над картиной заняла около полутора лет. «Сначала это была история об успешной операции, о символе победы, о флаге, – сказал Чернов NV. – Но по ходу того, как некоторые наши герои погибли, в частности за пять месяцев во время защиты Авдеевки, фильм изменился». В ленту вошли похороны и прощание с бойцами.

Окончательное сражение за Андреевку длилось 14-15 сентября 2023-го. Почти два года спустя, вскоре после того, как ленту Чернова представили на фестивале Docudays в Киеве, поселок был снова оккупирован россиянами.

Главная идея картины – максимально приблизить зрителя к опыту военных, говорит Чернов Фото предоставлено пресс-службой

«2000 метров [до Андреевки ВСУ прошли] за три месяца. Это не имело смысла: почему так долго? – удивляется режиссер в фильме. – Потом они показали нам записи из нашлемных камер».

«[В этом фильме] взрыв мины или выстрелы российского снайпера в блиндаже кажутся очень близкими», говорится в рецензии The New York Times. «Самые душераздирающие моменты наступают, когда Чернов в тихую минуту берет интервью у солдат – а затем мрачным закадровым голосом рассказывает нам, как они были убиты четыре или пять месяцев спустя», – пишет The Guardian.

Главная идея картины – максимально приблизить зрителя к опыту военных, говорит Чернов. Значительная часть фильма – кадры боевых действий, снятые самими военными на Go-Pro, дроны и телефоны. «Вышло около сотни часов видео с GoPro, – рассказал режиссер изданию «Виледж». – Это все нужно было пересмотреть, синхронизировать с кадрами с дронов».

Музыку к картине создал двукратный лауреат премии Грэмми Сэм Слейтер Фото предоставлено пресс-службой

За монтаж ленты отвечала продюсер Мишель Майснер, работавшая и над первым фильмом Чернова. Референсами к картине стали иностранные художественные фильмы о войне, такие как «Дюнкерк», «Апокалипсис сегодня» и «Спасти рядового Райана», сказал Чернов «Виледжу». Как и в ленте «Дюнкерк», две сюжетные линии фильма сходятся в одном дне.

Музыку к картине создал двукратный лауреат премии «Грэмми», композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер («Чернобыль», «Джокер»). Это экспериментальная музыка, представляющая собой трансформированные звуки поля сражения. «Звуки пулемета превратились в звуки барабанов», – приводил пример Чернов в интервью проекту «Додивитеся в кіно».

«Оскаровские» перспективы фильма и будущие проекты

«Фильм встретили очень тепло – и международная аудитория, и критики», – комментирует Чернов Forbes Ukraine. Лента имеет оценку 8,5 на IMDb и 93% от критиков на Rotten Tomatoes. «Для меня важно, что [картина] приближает западный мир к нашей войне, помогает понять, какова истинная цена свободы и земли», – добавляет режиссер.

Есть ли у Чернова шансы на второй «Оскар»? «Оскаровский путь планировать нельзя – но мы знаем, что нужно делать, чтобы квалифицироваться», – сказал Чернов в проекте «Додивитеся в кіно».

В истории Оскара еще не было случаев, когда один режиссер-документалист был награжден дважды. «Мы расслабились и просто хотим, чтобы этот фильм посмотрело как можно больше людей», – отметил Чернов.

Кадр из фильма «2000 метров до Андреевки». Фото предоставлено пресс-службой

Как и первый фильм режиссера, «2000 метров до Андреевки» финансировали программа американского общественного вещателя PBS Frontline и информационное агентство Associated Press. Международное право на продажу картины получила британская кинокомпания Dogwoof. Фильм был приобретен во Франции, Польше, Испании, Швеции, Дании, Австралии, Новой Зеландии, странах Балтии, Гонконге, Израиле.

В работе у Чернова две новые картины, рассказал режиссер Forbes Ukraine. «Учитывая сложность темы – война в Украине – и тот факт, что сроки завершения этих проектов остаются непредсказуемыми, мы с командой снимаем их независимо, преимущественно финансируя за свой счет», – отмечает Чернов.

PBS, помогавшая создавать предыдущие фильмы Чернова, в июле 2025-го оказалась без финансирования от американского правительства. Оно составило около 15% годового бюджета организации, по информации NYT.

«Процесс поиска финансирования [благодаря «Оскару»] не становится легче, но появляется доверие к твоей команде и тому, что результат стоит усилий», – резюмирует Чернов.