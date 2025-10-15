Міністерство культури проведе міжнародний пітчинг у межах президентської програми «1000 годин контенту», на яку хочуть виділити 4 млрд грн у 2026 році. Про це йшлося на засіданні Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики 15 жовтня. Пітчинг запланований на травень 2026-го, прийом заявок розпочнуть до кінця поточного року.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Операційним директором» президентської ініціативи з виробництва 1000 годин контенту буде Мінкульт, зазначила на засіданні заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська. «Це буде окрема програма з дуже чіткою задачею, що буде обрахована і зафіксована як KPI проєкту», – сказала Ковальська.
- «Програма націлена на те, щоб перезапустити культурний сектор для вирішення стратегічних задач держави і створення українського контенту, за який не буде соромно», – додала Ковальська.
- Концепція програми ще в розробці. У травні 2026 року планується міжнародний пітчинг, зазначила Ковальська. До січня 2026-го Мінкультури має оприлюднити концепцію програми та відкрити подачу заявок, сказала т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.
- Кошти на проєкти розподілятимуть за процедурами, які вже існують у межах Українського культурного фонду, Держкіно, Інституту книги та інших інституцій, сказала Ковальська. «Ці механізми стануть основою, але над ними буде ще надбудова (у вигляді міжнародного пітчингу, – ред.)», – зазначила чиновниця.
- «Президент вимагає розподілити гроші між інституціями в залежності від заявок, які подасть ринок у відповідь на запит держави [щодо жанрів і тем]», – додала Ковальська.
- «З огляду на те, що це проєкт великого державного значення, усі митці, які будуть залучені до виготовлення цього контенту, повинні бути офіційно працевлаштовані та заброньовані», – сказала Бережна. Одна з задач проєкту – повернути талановитих людей в Україну, зазначила вона.
- Кошти будуть перехідними: термін завершення конкурсу та виготовлення контенту не обмежуватиметься 2026 роком, за словами Бережної.
Контекст
Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з ініціативою створення 1000 годин українського контенту та виділення на неї коштів, стало відомо з засідання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 вересня. На цю програму передбачені майже 4 млрд грн у бюджеті Міністерства культури та стратегічних комунікацій, писало видання «Детектор медіа».
Кошти мають розподілити між низкою інституцій: Держкіно, УКФ, Українським інститутом, Українським інститутом книги, Інститутом національної пам’яті, Держетнополітики тощо, зазначав голова комітету Микита Потураєв у коментарі «Детектор медіа».
Комітет рекомендував розподілити 1,5 млрд грн на Держкіно і 1 млрд грн – на Український культурний фонд, розповів Потураєв Forbes Ukraine. Зміни до проєкту бюджету мають бути внесені між першим і другим читаннями, зазначив Потураєв під час засідання 15 жовтня. На момент публікації у проєкті держбюджету на Держкіно передбачено 159 млн грн.
Запропоновані комітетом 1,5 млрд грн – рекордна сума на підтримку кіно з початку великої війни. У 2022 році держава виділяла на кінематограф 1,7 млрд грн. Тоді у виробництві було 137 фільмів. Бюджет на 2024 рік склав 618,3 млн грн, а на 2025-й – лише 170 млн грн.
Непрофінансованими залишаються 42 проєкти, які пройшли конкурсний відбір Держкіно у 2024 році, а також низка фільмів попередніх періодів, говорив очільник Держкіно Андрій Осіпов виданню «Вечірній Київ» у серпні 2025-го. За словами Осіпова, щоб провести новий пітчинг, Держкіно потрібно близько 2 млрд фінансування у 2026 році.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.