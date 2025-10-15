Міністерство культури проведе міжнародний пітчинг у межах президентської програми «1000 годин контенту», на яку хочуть виділити 4 млрд грн у 2026 році. Про це йшлося на засіданні Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики 15 жовтня. Пітчинг запланований на травень 2026-го, прийом заявок розпочнуть до кінця поточного року.

Деталі

«Операційним директором» президентської ініціативи з виробництва 1000 годин контенту буде Мінкульт, зазначила на засіданні заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська. «Це буде окрема програма з дуже чіткою задачею, що буде обрахована і зафіксована як KPI проєкту», – сказала Ковальська.

«Програма націлена на те, щоб перезапустити культурний сектор для вирішення стратегічних задач держави і створення українського контенту, за який не буде соромно», – додала Ковальська.

Концепція програми ще в розробці. У травні 2026 року планується міжнародний пітчинг, зазначила Ковальська. До січня 2026-го Мінкультури має оприлюднити концепцію програми та відкрити подачу заявок, сказала т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

Кошти на проєкти розподілятимуть за процедурами, які вже існують у межах Українського культурного фонду, Держкіно, Інституту книги та інших інституцій, сказала Ковальська. «Ці механізми стануть основою, але над ними буде ще надбудова (у вигляді міжнародного пітчингу, – ред.)», – зазначила чиновниця.

«Президент вимагає розподілити гроші між інституціями в залежності від заявок, які подасть ринок у відповідь на запит держави [щодо жанрів і тем]», – додала Ковальська.

«З огляду на те, що це проєкт великого державного значення, усі митці, які будуть залучені до виготовлення цього контенту, повинні бути офіційно працевлаштовані та заброньовані», – сказала Бережна. Одна з задач проєкту – повернути талановитих людей в Україну, зазначила вона.

Кошти будуть перехідними: термін завершення конкурсу та виготовлення контенту не обмежуватиметься 2026 роком, за словами Бережної.

Контекст

Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з ініціативою створення 1000 годин українського контенту та виділення на неї коштів, стало відомо з засідання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 вересня. На цю програму передбачені майже 4 млрд грн у бюджеті Міністерства культури та стратегічних комунікацій, писало видання «Детектор медіа».

Кошти мають розподілити між низкою інституцій: Держкіно, УКФ, Українським інститутом, Українським інститутом книги, Інститутом національної пам’яті, Держетнополітики тощо, зазначав голова комітету Микита Потураєв у коментарі «Детектор медіа».

Комітет рекомендував розподілити 1,5 млрд грн на Держкіно і 1 млрд грн – на Український культурний фонд, розповів Потураєв Forbes Ukraine. Зміни до проєкту бюджету мають бути внесені між першим і другим читаннями, зазначив Потураєв під час засідання 15 жовтня. На момент публікації у проєкті держбюджету на Держкіно передбачено 159 млн грн.

Запропоновані комітетом 1,5 млрд грн – рекордна сума на підтримку кіно з початку великої війни. У ​​2022 році держава виділяла на кінематограф 1,7 млрд грн. Тоді у виробництві було 137 фільмів. Бюджет на 2024 рік склав 618,3 млн грн, а на 2025-й – лише 170 млн грн.

Непрофінансованими залишаються 42 проєкти, які пройшли конкурсний відбір Держкіно у 2024 році, а також низка фільмів попередніх періодів, говорив очільник Держкіно Андрій Осіпов виданню «Вечірній Київ» у серпні 2025-го. За словами Осіпова, щоб провести новий пітчинг, Держкіно потрібно близько 2 млрд фінансування у 2026 році.