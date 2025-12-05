Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

47% опрошенных сократили расходы с начала войны: как изменились приоритеты расходов украинцев. Исследование Gradus

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

С начала полномасштабной войны 47% опрошенных сократили расходы на основные категории потребления. Такие данные приводит исследование «Потребительский прагматизм: как война изменила наше потребление», проведенное Gradus в партнерстве с Vogue Ukraine.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • При этом 85% респондентов пытаются поддерживать душевное равновесие, позволяя себе приятные мелочи. Активнее всего это проявляется в возрастной группе 25–34 лет, тогда как люди 45–55 и 55+ больше склонны к экономии.
  • Относительно способов сокращения расходов: 82% избегают лишнего, но не отказывают себе в удовольствии, 77% покупают меньше, но качественнее, 76% инвестируют в здоровье, 59% – в вещи для улучшения эмоционального состояния, а 52% – в развитие и опыт (обучение, путешествия). Важнейшей статьей расходов украинцы считают здоровье и медицинские услуги (70%).
47% опрошенных сократили расходы с начала войны: как изменились приоритеты расходов украинцев. Исследование Gradus /Фото 1
  • В сегменте fashion & beauty главными критериями выбора товаров остаются качество и долговечность (39%), тогда как престиж бренда на последнем месте (11%). Личный опыт и знания о бренде определяющие для 52% респондентов, рекомендации друзей – для 33%, а соцсети брендов влияют на 24%.
  • Отношение к предметам роскоши разделило респондентов: 32% придерживаются сдержанности, 22% считают их излишеством, 18% – не интересуются совсем и 19% считают их частью нормальной жизни.
47% опрошенных сократили расходы с начала войны: как изменились приоритеты расходов украинцев. Исследование Gradus /Фото 2
  • Женщины меньше склонны сокращать расходы: 61% из них не экономят на важных для себя вещах по сравнению с 47% мужчин, а товары для эмоционального комфорта покупают 70% женщин и 50% мужчин.

Контекст

Исследование охватило 600 украинцев в возрасте 18–60 лет с доходом выше среднего, проживающих в городах с населением более 50 000, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Полевой этап длился 25–27 августа 2025 года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні