С начала полномасштабной войны 47% опрошенных сократили расходы на основные категории потребления. Такие данные приводит исследование «Потребительский прагматизм: как война изменила наше потребление», проведенное Gradus в партнерстве с Vogue Ukraine.

Детали

При этом 85% респондентов пытаются поддерживать душевное равновесие, позволяя себе приятные мелочи. Активнее всего это проявляется в возрастной группе 25–34 лет, тогда как люди 45–55 и 55+ больше склонны к экономии.

Относительно способов сокращения расходов: 82% избегают лишнего, но не отказывают себе в удовольствии, 77% покупают меньше, но качественнее, 76% инвестируют в здоровье, 59% – в вещи для улучшения эмоционального состояния, а 52% – в развитие и опыт (обучение, путешествия). Важнейшей статьей расходов украинцы считают здоровье и медицинские услуги (70%).

В сегменте fashion & beauty главными критериями выбора товаров остаются качество и долговечность (39%), тогда как престиж бренда на последнем месте (11%). Личный опыт и знания о бренде определяющие для 52% респондентов, рекомендации друзей – для 33%, а соцсети брендов влияют на 24%.

Отношение к предметам роскоши разделило респондентов: 32% придерживаются сдержанности, 22% считают их излишеством, 18% – не интересуются совсем и 19% считают их частью нормальной жизни.

Женщины меньше склонны сокращать расходы: 61% из них не экономят на важных для себя вещах по сравнению с 47% мужчин, а товары для эмоционального комфорта покупают 70% женщин и 50% мужчин.

Контекст

Исследование охватило 600 украинцев в возрасте 18–60 лет с доходом выше среднего, проживающих в городах с населением более 50 000, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Полевой этап длился 25–27 августа 2025 года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.