Вдвое возросла доля ожидающих ухудшения состояния финансового сектора в последующие полгода: с 15% в мае до 32% в ноябре. Но общая оценка текущего состояния сектора остается умеренно положительной, свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора за ноябрь 2025 года, проведенного Национальным банком Украины среди руководителей крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений.

Подробности

За полгода несколько ухудшилась оценка текущего состояния сектора: баланс ответов снизился на 5 процентных пунктов, до 21%, что соответствует уровню 2024 года. Половина опрошенных считает состояние финансового сектора удовлетворительным. В ноябре доля руководителей, оценивших текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее, была несколько меньше, чем в мае.

Респонденты не изменили среднюю оценку общего уровня риска в финансовом секторе – он остается умеренно высоким. Половина учреждений считают его средним, еще 35% высоким. В то же время несколько уменьшилась доля тех, кто оценивает уровень риска как низкий.

С ноября 2022-го большинство участников опроса оценивает стойкость финансового сектора к существенным негативным событиям как среднюю или высокую. Впрочем, в текущем опросе впервые с 2022 года появились респонденты, заявившие об очень низкой стойкости сектора к существенным неблагоприятным событиям. В противоположность предыдущему опросу никто не оценил стойкость как очень высокую.

Война с Россией продолжает оставаться основным источником системных рисков. Второе место занял риск общего уровня коррупции – он заметно поднялся в рейтинге (+4 позиции по сравнению с маем). В тройку самых больших угроз вошел фактор деятельности правоохранительных органов и судебной системы (+1 позиция). В пятерке также закрепились риски качества человеческого капитала в финансовом секторе и мошенничества/киберугрозы.

Больше всего снизилась роль рисков текущей и ожидаемой инфляции, а также защиты прав кредиторов и инвесторов. Хотя больше руководителей вспоминали риски государственной экономической политики, они даже не попали в первую десятку. Риски банкротств, цен на недвижимость и доступа к фондированию оказались в конце списка по значимости.

Предрасположенность финансовых учреждений к риску за последние шесть месяцев несколько повысилась – об этом сообщила четверть опрошенных. Более 60% респондентов заявили, что риск-аппетит не изменился. Только 12% считают, что склонность к риску снизилась.

Контекст

Опрос относительно системных рисков финансового сектора исследует, как крупнейшие банки и небанковские финансовые учреждения оценивают текущие и потенциальные угрозы финансовой системе Украины. Его проводит Национальный банк Украины дважды в год. Результаты отражают мнение топ-менеджеров о состоянии сектора за предыдущие шесть месяцев и их ожидания на следующее полугодие.

На этот раз опрос проводился с 6 по 21 ноября 2025 года. В нем приняли участие руководители 22 банков, 10 страховых компаний и двух инвестиционных фирм. При подсчете итогов размер учреждения или его доля на рынке не учитывались – все ответы имели одинаковый вес.