Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Пессимизм банкиров удвоился. Треть опрошенных НБУ ожидает ухудшения состояния финансового сектора

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Вдвое возросла доля ожидающих ухудшения состояния финансового сектора в последующие полгода: с 15% в мае до 32% в ноябре. Но общая оценка текущего состояния сектора остается умеренно положительной, свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора за ноябрь 2025 года, проведенного Национальным банком Украины среди руководителей крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Подробности

  • За полгода несколько ухудшилась оценка текущего состояния сектора: баланс ответов снизился на 5 процентных пунктов, до 21%, что соответствует уровню 2024 года. Половина опрошенных считает состояние финансового сектора удовлетворительным. В ноябре доля руководителей, оценивших текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее, была несколько меньше, чем в мае.
  • Большинство руководителей отметили, что за последние шесть месяцев состояние финансового сектора не изменилось. Более половины опрошенных не ожидают перемен и в последующие шесть месяцев.
  • Респонденты не изменили среднюю оценку общего уровня риска в финансовом секторе – он остается умеренно высоким. Половина учреждений считают его средним, еще 35% высоким. В то же время несколько уменьшилась доля тех, кто оценивает уровень риска как низкий.
  • С ноября 2022-го большинство участников опроса оценивает стойкость финансового сектора к существенным негативным событиям как среднюю или высокую. Впрочем, в текущем опросе впервые с 2022 года появились респонденты, заявившие об очень низкой стойкости сектора к существенным неблагоприятным событиям. В противоположность предыдущему опросу никто не оценил стойкость как очень высокую.
  • Война с Россией продолжает оставаться основным источником системных рисков. Второе место занял риск общего уровня коррупции – он заметно поднялся в рейтинге (+4 позиции по сравнению с маем). В тройку самых больших угроз вошел фактор деятельности правоохранительных органов и судебной системы (+1 позиция). В пятерке также закрепились риски качества человеческого капитала в финансовом секторе и мошенничества/киберугрозы.
  • Больше всего снизилась роль рисков текущей и ожидаемой инфляции, а также защиты прав кредиторов и инвесторов. Хотя больше руководителей вспоминали риски государственной экономической политики, они даже не попали в первую десятку. Риски банкротств, цен на недвижимость и доступа к фондированию оказались в конце списка по значимости.
  • Предрасположенность финансовых учреждений к риску за последние шесть месяцев несколько повысилась – об этом сообщила четверть опрошенных. Более 60% респондентов заявили, что риск-аппетит не изменился. Только 12% считают, что склонность к риску снизилась.

Контекст

Опрос относительно системных рисков финансового сектора исследует, как крупнейшие банки и небанковские финансовые учреждения оценивают текущие и потенциальные угрозы финансовой системе Украины. Его проводит Национальный банк Украины дважды в год. Результаты отражают мнение топ-менеджеров о состоянии сектора за предыдущие шесть месяцев и их ожидания на следующее полугодие.

На этот раз опрос проводился с 6 по 21 ноября 2025 года. В нем приняли участие руководители 22 банков, 10 страховых компаний и двух инвестиционных фирм. При подсчете итогов размер учреждения или его доля на рынке не учитывались – все ответы имели одинаковый вес.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні