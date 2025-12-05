Від початку повномасштабної війни 47% опитаних скоротили витрати на основні категорії споживання. Такі дані наводить дослідження «Споживчий прагматизм: як війна змінила наше споживання», проведене Gradus у партнерстві з Vogue Ukraine.
- При цьому 85% респондентів намагаються підтримувати душевну рівновагу, дозволяючи собі приємні дрібниці. Найактивніше це проявляється у віковій групі 25–34 років, тоді як люди 45–55 та 55+ більше схильні до економії.
- Щодо способів скорочення витрат: 82% уникають зайвого, але не відмовляють собі в задоволенні, 77% купують менше, але якісніше, 76% інвестують у здоров’я, 59% – у речі для покращення емоційного стану, а 52% – у розвиток та досвід (навчання, подорожі). Найважливішою статтею витрат українці вважають здоров’я та медичні послуги (70%).
- У сегменті fashion & beauty головними критеріями вибору товарів залишаються якість і довговічність (39%), тоді як престиж бренду на останньому місці (11%). Особистий досвід та знання про бренд визначальні для 52% респондентів, рекомендації друзів – для 33%, а соцмережі брендів впливають на 24%.
- Ставлення до предметів розкоші розділило респондентів: 32% дотримуються стриманості, 22% вважають їх надмірністю, 18% – не цікавляться зовсім і 19% вважають їх частиною нормального життя.
- Жінки менше схильні скорочувати витрати: 61% з них не економлять на важливих для себе речах проти 47% чоловіків, а товари для емоційного комфорту купують 70% жінок і 50% чоловіків.
Дослідження охопило 600 українців віком 18–60 років із доходом вище середнього, які проживають у містах із населенням понад 50 000, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Польовий етап тривав 25–27 серпня 2025 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.
