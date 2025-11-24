Несмотря на войну, 72% опрошенных членских компаний Европейской бизнес ассоциации (EBA) будут продолжать инвестировать в украинский рынок. В 2024 году были готовы инвестировать 70%, а в 2023-м – 57% уже присутствующих на рынке членских компаний. Таковы результаты новой волны ежегодного исследования, проведенного EBA среди членских компаний в партнерстве с международной группой компаний Neqsol Holding BV
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины несколько вырос в 2025 году и составил 2,70 балла из пяти возможных (2,49 балла в 2024 году). Таким образом, значение индекса почти восстановилось до уровня второй половины 2021 года в преддверии полномасштабного российского вторжения.
- Выросла с 17% в прошлом году до текущих 29% доля топ-менеджеров, которые считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину.
- Число бизнес-лидеров, считающих инвестиционный климат в Украине неблагоприятным, постепенно уменьшается – в 2025 году так считают 71% опрошенных (79% – в 2024 году, 84% – в 2023 году). Среди них крайне неблагоприятным его считают 14% (20% – в 2024 году). В то же время 21% респондентов оценивают инвестклимат как нейтральный, а 8% – как благоприятный.
- К главным факторам положительного влияния на инвестиционный климат в Украине руководители компаний относят евроинтеграционное движение, преференциальный режим международной торговли и транспортный безвиз, дерегуляцию и диджилизацию государственных услуг.
- Среди негативных факторов влияния – война, коррупция, слабая судебная система, нехватка кадров и удары по украинской энергосистеме. К тому же, по мнению 78% респондентов, инвестиционная привлекательность Украины ухудшает ограничение валютных операций.
- В 2026 году 29% опрошенных СЕО ожидают улучшения инвестиционного климата, 44% считают, что существенных изменений не произойдет, а 27% прогнозируют ухудшение.
- 52% компаний понесли убытки в результате боевых действий. Среди них 23% уже обратились в правоохранительные органы, еще 17% планируют. 9% обратились в национальные суды, а 4% – в международные.
Контекст
Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование Индекса инвестиционной привлекательности Украины с 2008 года. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше четырех баллов. В текущей волне опроса приняли участие 88 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Из них 43% – представители среднего бизнеса, 28,5% – крупного, 28,5% – малого бизнеса. Главный партнер в 2025 году – Neqsol Holding BV. Опрос проводился с 13 по 30 октября 2025 года.
Neqsol Holding BV – международная группа компаний со штаб-квартирой в Амстердаме, работающая в 11 странах мира, включая Великобританию, США, Турцию, Азербайджан, Украину, Нидерланды, Грузию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты. Штаб-квартиры компании находятся в Амстердаме, Баку и Киеве. Основные сферы деятельности группы включают телекоммуникации, энергетику, добывающую отрасль, строительство и высокие технологии. В этом году Neqsol Holding BV завершил самую крупную приватизацию военного времени в Украине, приобретя UMCC Titanium – одного из самых крупных мировых производителей титановых руд.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.