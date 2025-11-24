Несмотря на войну, 72% опрошенных членских компаний Европейской бизнес ассоциации (EBA) будут продолжать инвестировать в украинский рынок. В 2024 году были готовы инвестировать 70%, а в 2023-м – 57% уже присутствующих на рынке членских компаний. Таковы результаты новой волны ежегодного исследования, проведенного EBA среди членских компаний в партнерстве с международной группой компаний Neqsol Holding BV

Подробности

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины несколько вырос в 2025 году и составил 2,70 балла из пяти возможных (2,49 балла в 2024 году). Таким образом, значение индекса почти восстановилось до уровня второй половины 2021 года в преддверии полномасштабного российского вторжения.

Выросла с 17% в прошлом году до текущих 29% доля топ-менеджеров, которые считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину.

Число бизнес-лидеров, считающих инвестиционный климат в Украине неблагоприятным, постепенно уменьшается – в 2025 году так считают 71% опрошенных (79% – в 2024 году, 84% – в 2023 году). Среди них крайне неблагоприятным его считают 14% (20% – в 2024 году). В то же время 21% респондентов оценивают инвестклимат как нейтральный, а 8% – как благоприятный.

К главным факторам положительного влияния на инвестиционный климат в Украине руководители компаний относят евроинтеграционное движение, преференциальный режим международной торговли и транспортный безвиз, дерегуляцию и диджилизацию государственных услуг.

Среди негативных факторов влияния – война, коррупция, слабая судебная система, нехватка кадров и удары по украинской энергосистеме. К тому же, по мнению 78% респондентов, инвестиционная привлекательность Украины ухудшает ограничение валютных операций.

В 2026 году 29% опрошенных СЕО ожидают улучшения инвестиционного климата, 44% считают, что существенных изменений не произойдет, а 27% прогнозируют ухудшение.

52% компаний понесли убытки в результате боевых действий. Среди них 23% уже обратились в правоохранительные органы, еще 17% планируют. 9% обратились в национальные суды, а 4% – в международные.

Контекст

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование Индекса инвестиционной привлекательности Украины с 2008 года. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше четырех баллов. В текущей волне опроса приняли участие 88 директоров крупнейших международных и украинских компаний. Из них 43% – представители среднего бизнеса, 28,5% – крупного, 28,5% – малого бизнеса. Главный партнер в 2025 году – Neqsol Holding BV. Опрос проводился с 13 по 30 октября 2025 года.

Neqsol Holding BV – международная группа компаний со штаб-квартирой в Амстердаме, работающая в 11 странах мира, включая Великобританию, США, Турцию, Азербайджан, Украину, Нидерланды, Грузию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты. Штаб-квартиры компании находятся в Амстердаме, Баку и Киеве. Основные сферы деятельности группы включают телекоммуникации, энергетику, добывающую отрасль, строительство и высокие технологии. В этом году Neqsol Holding BV завершил самую крупную приватизацию военного времени в Украине, приобретя UMCC Titanium – одного из самых крупных мировых производителей титановых руд.