Попри війну, 72% опитаних членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (EBA) продовжуватимуть інвестувати в український ринок. У 2024 році були готові інвестувати 70%, а в 2023-му – 57% членських компаній, що вже присутні на ринку. Такими є результати нової хвилі щорічного дослідження, проведеного EBA серед членських компаній у партнерстві з міжнародною групою компаній Neqsol Holding B.V.

Деталі

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України дещо зріс у 2025 році та склав 2,70 бала з пʼяти можливих (2,49 бала у 2024 році). Таким чином, значення індексу майже відновилося до рівня другої половини 2021 року напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Зросла з 17% минулого року до поточних 29% частка топменеджерів, які вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну.

Кількість бізнес-лідерів, що вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим, поступово зменшується – у 2025 році так вважають 71% опитаних (79% – у 2024 році, 84% – у 2023 році). Серед них вкрай несприятливим його вважають 14% (20% – у 2024 році). Водночас 21% респондентів оцінюють інвестклімат як нейтральний, а 8% – як сприятливий.

До головних факторів позитивного впливу на інвестиційний клімат в Україні керівники компаній відносять євроінтеграційний рух, преференційний режим міжнародної торгівлі та «транспортний безвіз», дерегуляцію та диджиталізацію державних послуг.

Серед негативних факторів впливу – війна, корупція, слабка судова система, нестача кадрів та удари по українській енергосистемі. До того ж, на думку 78% респондентів, інвестиційну привабливість України погіршує обмеження валютних операцій.

У 2026 році 29% опитаних СЕО очікують покращення інвестиційного клімату, 44% вважають, що суттєвих змін не відбудеться, а 27% прогнозують погіршення.

52% компаній зазнали збитків внаслідок бойових дій. Серед них 23% вже звернулись до правоохоронних органів, ще 17% планують. 9% звернулись до національних судів, а 4% – до міжнародних.

Контекст

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження «Індекс інвестиційної привабливості України» з 2008 року. За всю історію вимірювання індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – вище чотирьох балів. У поточній хвилі опитування взяли участь 88 директорів найбільших міжнародних та українських компаній. Із них 43% – представники середнього бізнесу, 28,5% – великого, 28,5% – малого бізнесу. Головний партнер у 2025 році – Neqsol Holding B.V. Опитування проводилось із 13 до 30 жовтня 2025 року.

Neqsol Holding B.V. – міжнародна група компаній зі штаб квартирою в Амстердамі, що працює в 11 країнах світу, включно з Великою Британією, США, Туреччиною, Азербайджаном, Україною, Нідерландами, Грузією, Казахстаном, Об’єднаними Арабськими Еміратами. Штаб-квартири компанії знаходяться в Амстердамі, Баку та Києві. Основні сфери діяльності групи охоплюють телекомунікації, енергетику, видобувну галузь, будівництво та високі технології. Цього року Neqsol Holding B.V. завершив найбільшу приватизацію воєнного часу в Україні, придбавши UMCC Titanium – одного з найбільших світових виробників титанових руд.