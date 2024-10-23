Акции McDonald's обрушились после полусотни отравлений бургерами в США

Акции McDonald's упали в среду, 23 октября, на премаркете почти на 6% после того, как вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Quarter Pounder (Роял Чизбургер) сети ресторанов, повлекла смерть одного человека и заболевание 49 человек в США, пишет CNBC .

Ключевые факты

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) сообщили, что в период с 27 сентября по 11 октября было зарегистрировано 49 случаев отравления в 10 штатах, большинство из которых – в Колорадо и Небраске. По меньшей мере 10 человек были госпитализированы, один человек в Колорадо скончался.

Большинство больных сообщили, что съели Quarter Pounder из McDonald's.

На этой карте показано, где проживают 49 человек, пострадавших от этой вспышки кишечной палочки. Инфографика: CDC

Во вторник акции McDonald's упали примерно на 7% во время внебиржевых торгов.

В своем заявлении во вторник McDonald's сообщила, что принимает «быстрые и решительные меры» после вспышки кишечной палочки в некоторых штатах.

Компания заявила, что начальные результаты текущего расследования показывают, что некоторые заболевания могут быть связаны с нарезанным луком – свежим луком, нарезанным тонкими ломтиками, который используется в бургере и поставляется одним поставщиком, обслуживающим три распределительных центра.

McDonald's поручил всем местным ресторанам убрать нарезанный лук из своих поставок и приостановил распространение этого ингредиента в ряде регионов. Гамбургеры Quarter Pounder будут временно недоступны в нескольких западных штатах, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг, а также в некоторых других штатах, сообщил McDonald's.

Президент McDonald's USA Джо Эрлингер заявил в видеообращении, что вспышка не коснулась большинства штатов, а также других продуктов компании из говядины, включая чизбургер, гамбургер, Big Mac, McDouble и двойной чизбургер. В этих сэндвичах используется другой тип лука.

«Мы работаем быстро, чтобы вернуть наше полное меню в эти штаты как можно быстрее, – сказал Эрлингер. – Я надеюсь, что эти шаги продемонстрируют приверженность McDonald's безопасности пищевых продуктов».

В CDC заявили, что количество людей, пострадавших от вспышки, «вероятно, намного выше», чем сообщалось ранее. Агентство заявило, что это связано с тем, что многие выздоравливают от инфекции E. coli, не проводя тестирования или не получая медицинской помощи.

Контекст

McDonald's насчитывает более 40 000 ресторанов в более чем 100 странах. Около 41% от $25,5 млрд выручки в прошлом году поступило из США. В июле стало известно, что McDonald's впервые с 2020 года столкнулась с глобальным падением продаж, поскольку потребители по всему миру недовольны высокой стоимостью бургеров, картофеля фри и напитков. Хотя квартальный доход в $6,49 млрд практически не изменился по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль снизилась на 12%, до $2,02 млрд, не оправдав ожиданий Уолл-стрит.

Гамбургеры Quarter Pounder являются основным пунктом меню McDonald's, принося миллиарды долларов ежегодно.

E. coli относится к группе бактерий, встречающихся в кишечнике почти всех людей и животных. Но некоторые штаммы бактерий могут вызывать лёгкие или тяжелые заболевания. Симптомы, включая спазмы желудка, диарею и рвоту, обычно начинаются через 3–4 дня после проглатывания бактерий, согласно данным CDC. Большинство людей выздоравливают без лечения через 5–7 дней.