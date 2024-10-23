Акции McDonald's обрушились после полусотни отравлений бургерами в США

Акции McDonald's упали в среду, 23 октября, на премаркете почти на 6% после того, как вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Quarter Pounder (Роял Чизбургер) сети ресторанов, повлекла смерть одного человека и заболевание 49 человек в США, пишет CNBC.
Ключевые факты
- Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) сообщили, что в период с 27 сентября по 11 октября было зарегистрировано 49 случаев отравления в 10 штатах, большинство из которых – в Колорадо и Небраске. По меньшей мере 10 человек были госпитализированы, один человек в Колорадо скончался.
- Большинство больных сообщили, что съели Quarter Pounder из McDonald's.
- Во вторник акции McDonald's упали примерно на 7% во время внебиржевых торгов.
- В своем заявлении во вторник McDonald's сообщила, что принимает «быстрые и решительные меры» после вспышки кишечной палочки в некоторых штатах.
- Компания заявила, что начальные результаты текущего расследования показывают, что некоторые заболевания могут быть связаны с нарезанным луком – свежим луком, нарезанным тонкими ломтиками, который используется в бургере и поставляется одним поставщиком, обслуживающим три распределительных центра.
- McDonald's поручил всем местным ресторанам убрать нарезанный лук из своих поставок и приостановил распространение этого ингредиента в ряде регионов. Гамбургеры Quarter Pounder будут временно недоступны в нескольких западных штатах, включая Колорадо, Канзас, Юту и Вайоминг, а также в некоторых других штатах, сообщил McDonald's.
- Президент McDonald's USA Джо Эрлингер заявил в видеообращении, что вспышка не коснулась большинства штатов, а также других продуктов компании из говядины, включая чизбургер, гамбургер, Big Mac, McDouble и двойной чизбургер. В этих сэндвичах используется другой тип лука.
- «Мы работаем быстро, чтобы вернуть наше полное меню в эти штаты как можно быстрее, – сказал Эрлингер. – Я надеюсь, что эти шаги продемонстрируют приверженность McDonald's безопасности пищевых продуктов».
- В CDC заявили, что количество людей, пострадавших от вспышки, «вероятно, намного выше», чем сообщалось ранее. Агентство заявило, что это связано с тем, что многие выздоравливают от инфекции E. coli, не проводя тестирования или не получая медицинской помощи.
Контекст
McDonald's насчитывает более 40 000 ресторанов в более чем 100 странах. Около 41% от $25,5 млрд выручки в прошлом году поступило из США. В июле стало известно, что McDonald's впервые с 2020 года столкнулась с глобальным падением продаж, поскольку потребители по всему миру недовольны высокой стоимостью бургеров, картофеля фри и напитков. Хотя квартальный доход в $6,49 млрд практически не изменился по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль снизилась на 12%, до $2,02 млрд, не оправдав ожиданий Уолл-стрит.
Гамбургеры Quarter Pounder являются основным пунктом меню McDonald's, принося миллиарды долларов ежегодно.
E. coli относится к группе бактерий, встречающихся в кишечнике почти всех людей и животных. Но некоторые штаммы бактерий могут вызывать лёгкие или тяжелые заболевания. Симптомы, включая спазмы желудка, диарею и рвоту, обычно начинаются через 3–4 дня после проглатывания бактерий, согласно данным CDC. Большинство людей выздоравливают без лечения через 5–7 дней.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.