Акції McDonaldʼs обвалилися після пів сотні отруєнь бургерами у США

Акції McDonaldʼs впали у середу, 23 жовтня, на премаркеті майже на 6% після того, як спалах кишкової палички, повʼязаний із бургерами Quarter Pounder (Роял Чизбургер) мережі ресторанів, спричинив смерть однієї людини та захворювання 49 осіб у США, пише CNBC .

Ключові факти

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) повідомили, що в період із 27 вересня по 11 жовтня було зареєстровано 49 випадків отруєння в 10 штатах, більшість із яких – у Колорадо та Небрасці. Щонайменше 10 людей було госпіталізовано, одна людина в Колорадо померла.

Більшість хворих повідомили, що зʼїли Quarter Pounder із McDonaldʼs.

На цій карті показано, де проживають 49 осіб, які постраждали від цього спалаху кишкової палички. Інфографіка: CDC

У вівторок акції McDonaldʼs впали приблизно на 7% під час позабіржових торгів.

У своїй заяві у вівторок McDonaldʼs повідомила, що вживає «швидких та рішучих заходів» після спалаху кишкової палички в деяких штатах.

Компанія заявила, що початкові результати розслідування, яке триває, показують, що деякі захворювання можуть бути повʼязані з нарізаною цибулею – свіжою цибулею, нарізаною тонкими скибочками, яка використовується в бургері і поставляється одним постачальником, що обслуговує три розподільні центри.

McDonaldʼs доручив усім місцевим ресторанам прибрати нарізану цибулю зі своїх постачань та призупинив поширення цього інгредієнта у низці регіонів. Гамбургери Quarter Pounder будуть тимчасово недоступні в кількох західних штатах, включаючи Колорадо, Канзас, Юту та Вайомінг, а також у деяких інших штатах, повідомив McDonaldʼs.

Президент McDonaldʼs USA Джо Ерлінгер заявив у відеозверненні, що спалах не торкнувся більшості штатів, а також інших продуктів компанії з яловичини, включаючи чизбургер, гамбургер, Big Mac, McDouble та подвійний чизбургер. У цих сендвічах використовується інший тип цибулі.

«Ми працюємо швидко, щоб повернути наше повне меню в ці штати якнайшвидше, – сказав Ерлінгер. – Я сподіваюся, що ці кроки продемонструють відданість McDonaldʼs безпеці харчових продуктів».

У CDC заявили, що кількість людей, постраждалих від спалаху, «ймовірно, набагато вища», ніж повідомлялося досі. Агентство заявило, що це повʼязано з тим, що багато людей одужують від інфекції E. coli, не проводячи тестування або не отримуючи медичної допомоги.

Контекст

McDonaldʼs має понад 40 000 ресторанів у більш ніж 100 країнах. Близько 41% від $25,5 млрд виручки торік надійшло зі США. У липні стало відомо, що McDonaldʼs уперше з 2020 року зіткнулася з глобальним падінням продажів, оскільки споживачі по всьому світу незадоволені високою вартістю бургерів, картоплі фрі та напоїв. Хоча квартальний дохід у $6,49 млрд практично не змінився порівняно з минулим роком, чистий прибуток знизився на 12%, до $2,02 млрд, не виправдавши очікувань Уолл-стріт.

Гамбургери Quarter Pounder є основним пунктом меню McDonaldʼs, приносячи мільярди доларів щороку.

E. coli відноситься до групи бактерій, які зустрічаються в кишечнику майже всіх людей та тварин. Але деякі штами бактерій можуть викликати легкі або тяжкі захворювання. Симптоми, включаючи спазми шлунка, діарею та блювання, зазвичай починаються через 3–4 дні після проковтування бактерій, згідно з даними CDC. Більшість людей одужують без лікування за 5–7 днів.