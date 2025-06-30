Акции южнокорейских компаний, ассоциированных с сериалом Netflix «Игра в кальмара», упали после выхода третьего, финального сезона, получившего неоднозначные отзывы зрителей, хотя и возглавившего мировые рейтинги стриминговых платформ. Об этом пишет Bloomberg 30 июня.

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Акции Artist Co., развлекательного агентства, где главный актер сериала Ли Чон Че является крупнейшим акционером, упали на 21%. Artist Studio Inc., подразделение Artist Co., потеряло 24% стоимости.

Dexter Studios Co., южнокорейская компания по производству визуальных эффектов и партнер проекта «Игра в кальмара», потерпела снижение акций на 8,5%.

«Много критики связано с финалом сериала – зрители, чье видение не совпадает с идеологией шоу, остались недовольны, – отметил поп-культурный критик из Сеула Ким Херн Сик. – Превзойти первый сезон, ставший мировой сенсацией, было очень сложно».

Третий сезон антикапиталистической драмы, премьера которого состоялась 27 июня, занял первое место в глобальном рейтинге телешоу Netflix во всех странах, по данным FlixPatrol, который отслеживает просмотры на стриминговых платформах. На Rotten Tomatoes сезон получил 83% одобрения от профессиональных критиков, но только 51% – от зрителей.

Контекст

«Игра в кальмара» – южнокорейский сериал-триллер, события которого разворачиваются в современном Сеуле. В центре сюжета – 456 участников, соревнующихся в детских играх за огромный денежный приз. Однако поражение в игре означает смерть.

Идея сериала зародилась в 2009 году у Хван Дон Хека, когда он сам боролся с финансовыми трудностями. Тогда местные продюсеры не поддержали проект, и сценарий пролежал без дела девять лет. В 2018-м Netflix, ища оригинальные идеи за пределами англоязычного мира, предложила режиссеру сотрудничество.

Инвестиция Netflix оказалась очень успешной. По данным Bloomberg, первый сезон с бюджетом $21,4 млн принес компании $891 млн прибыли и привлек 4,4 млн новых подписчиков. Сериал возглавил рейтинги топ-10 в 94 странах.

Как «Игра в кальмара» повлияла на ее создателя и почему Хван Дон Хек не смог получить значительную прибыль от глобального успеха шоу, читайте в материале Forbes.