Вторая «Игра в кальмара» выходит 26 декабря. Создатель сериала наконец-то сможет на нем заработать. Три интересных факта о самом популярном шоу Netflix

Второй сезон «Игра в кальмара» вышел лучше предыдущего, признает сценарист и режиссер обоих сезонов Хван Дон Хек. С 2021 года его посмотрели 330 млн человек. Почему автор не смог заработать на глобальном успехе шоу и чего ждать от второго сезона? Forbes собрал интересные факты о «Игре в кальмара», продолжение которой выйдет на Netflix 26 декабря

«Интереснее предыдущего». О чем второй сезон «Игра в кальмара»

Бывший азартный игрок Сон Ги Хун получил $38,5 млн за победу в серии игр, где на кону – жизнь участников. Соревнования для отверженных корейцев (преимущественно должников) устроила тайная организация. В живых из них вернулся только Ги Хун, 454 человека погибли. Год спустя герой выходит из ступора и собирается переехать в США, но в аэропорту сталкивается с очередной жертвой вербовщиков. Ги Хун совершает разворот на 360° – теперь он хочет остановить смертельные игры.

Так заканчивается первый сезон сериала «Игра в кальмара», ставшего самым популярным сериалом Netflix. С 2021 года шоу просмотрели более 330 млн человек, пишет Variety. Продолжение из семи эпизодов выйдет на стриминге 26 декабря. Его уже номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал».

Второй сезон «Игра в кальмара» выйдет на Netflix 26 декабря. Трейлер сериала. Источник: Netflix

Сценарист и режиссер обоих сезонов – Хван Дон Хек. Во втором сезоне он глубже исследует мотивацию участвующих в соревнованиях персонажей, рассказал режиссер изданию The Financial Times. Стать участником игр вторично придется и Ги Хуну. Он попытается защитить других игроков.

Дон Хек считает новый сезон лучше предыдущего, пишет Forbes. «На этот раз вы получите гораздо более яркий сюжет», – цитирует режиссера издания. Главному герою будет противостоять Фронтмен – один из организаторов соревнований, чья цель – не дать Ги Хуну завершить игру.

Правила меняются. После каждого раунда участники должны голосовать или продолжать соревнования. Решение должно быть единодушным. Это приводит к разделению группы на две фракции, передает FT.

Режиссер Дон Хек считает новый сезон «Игра в кальмара» лучше предыдущего. Фото скриншот с Netflix

Режиссер включил в сериал новые игры, знакомые зрителям не только в Корее, но и во всем мире, добавляет издание. Да, на кадрах из трейлера можно увидеть «крестики-нолики».

В новом сезоне в играх участвует больше молодых игроков – так создатели сериала подчеркивают, что молодежь все чаще попадает в долговую ловушку. Один из участников игры, по сюжету, встречает на соревнованиях свою мать. Среди других игроков – криптоинфлюэнсер и беременная девушка, пишет Forbes.

Автор сериала не заработал на успехе первого сезона, но имеет шанс теперь

Идея «Игра в кальмара» возникла у Дон Хека в 2009 году, когда он сам боролся с долгами. Южнокорейские продюсеры не поверили в проект, поэтому сценарист отложил этот замысел. Девять лет спустя ему предложила сотрудничество Netflix. Компания искала «свежие» проекты вне англоязычного мира, пишет FT.

Инвестиция окупилась. По данным Bloomberg, первый сезон мог принести Netflix $891 млн и 4,4 млн подписчиков за бюджет в $21,4 млн. Шоу возглавляло десятку самых популярных сериалов в 94 странах.

Бюджет второго сезона «намного больше», сказал Дон Хек изданию The Hollywood Reporter. «В первом сезоне были случаи, когда нам приходилось идти на компромисс из-за бюджетных ограничений, – рассказал режиссер. – На этот раз я смог полностью воплотить свое творческое видение как относительно декораций, так и спецэффектов».

Первый сезон «Игра в кальмара» мог принести Netflix $891 млн. Фото скриншот с Netflix

Пока что автору не удалось заработать на глобальном успехе своего творения. За первый сезон Netflix заплатил Дон Хеку заранее в соответствии с контрактом, поэтому он не получил бонусы за рекордные просмотры. «Мы знали, что сериал будет успешен в Корее, но не ожидали, что он захватит людей во всем мире», – сказал вице-президент Netflix по партнерствам Магно Эрран изданию Adweek.

Сценаристы в Южной Корее зарабатывают в среднем $7000 в год, пишет The Economist со ссылкой на данные корейской Гильдии режиссеров. Только звезды индустрии могут настаивать на лучшем соглашении со стримингами, по которому они получат не только одноразовое вознаграждение от продюсерской компании, но и часть прибыли от успеха шоу.

Одновременно со вторым был снят финальный третий сезон. Фото скриншот с Netflix

После триумфа «Игра в кальмара» Дон Хек создал собственную компанию и, по его словам, заключил «хорошее соглашение» с Netflix по поводу второго сезона, отмечает издание. «Я не заработал много на первой части, поэтому работа над вторым сезоном поможет это компенсировать», – сказал режиссер BBC.

Одновременно со вторым был снят финальный третий сезон. Он выйдет на стриминге уже в 2025 году, сообщает Netflix.

«Бизнес-империя» для Netflix. Как выросла франшиза «Игра в кальмара»

За три года с момента выхода первого сезона Netflix построила вокруг сериала «бизнес-империю», пишет Variety. В 2023-м по мотивам «Игра в кальмара» выпустили реалити-шоу Squid Game: The Challenge, где 456 игроков сражались за приз $4,56 млн. За первую неделю реалити собрало 20,5 млн просмотров.

В Нью-Йорке, Мадриде и Сиднее работают иммерсивные просторы от Netflix, где посетители могут поиграть в игры из сериала. Локация в США открылась в октябре и имела солдаут в течение шести недель подряд, пишет Adweek. Стоимость билета – от $45 до $99.

Реалити-шоу по мотивам «Игра в кальмара» за первую неделю собрало 20,5 млн просмотров. Фото скриншот с Netflix

Второй сезон стал маркетинговым феноменом еще до релиза, добавляет издание. Коллаборации с проектом заключили около 20 мировых брендов от Xbox и Puma до Domino’s и Duolingo. Один из наибольших корейских ритейлеров косметики Olive Young разработал до премьеры линейку из 12 продуктов, которую будут продавать в девяти странах, говорится на сайте Netflix.Специальные коллекции выпустили Pull&Bear и Crocs.

Франшиза охватила и рынок видеоигр VR-игра Squid Game: Virtuals была запущена на локациях сети Sandbox VR в сентябре 2023-го. За два месяца в нее сыграли почти 75 000 человек, что принесло $4,6 млн дохода, сообщил СЕО Sandbox VR Стив Чжао.

В декабре 2024 года Netflix выпустила мобильную игру Squid Game: Unleashed. До премьеры второго сезона игра будет бесплатной, а после 26 декабря в нее смогут сыграть только подписчики стриминга, пишет Variety.

Третий сезон «Игра в кальмара» выйдет на Netflix уже в 2025 году. Фото скриншот с Netflix

Маркетинговый бюджет второго сезона Netflix не раскрывает, отмечает Adweek.

После того, как в октябре 2024 года вышел трейлер продолжения «Игра в кальмара», количество просмотров первого сезона выросло на 60%, пишет Variety со ссылкой на данные Netflix. Общая продолжительность просмотра шоу на стриминге составляет более 2,8 млрд часов.