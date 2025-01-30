Netflix объявил дату выхода финального сезона сериала «Игра в кальмара»

Стриминговая платформа Netflix анонсировала дату премьеры третьего сезона одного из самых популярных сериалов «Игра в кальмара». Последний сезон выйдет 27 июня 2025 года, сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Netflix поделилась первыми кадрами из новых эпизодов, которые дают намек на дальнейшую судьбу главного героя Ги Хуна и других персонажей.

На официальной странице шоу в Х опубликовали постер, на котором работник смертельных игр держит участника соревнований за ноги. Под изображением написано: «Готовься к финальной игре».

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Кадр сериала «Игра в кальмаре» Фото: Netflix Кадр сериала «Игра в кальмаре» Фото: Netflix Кадр сериала «Игра в кальмаре» Фото: Netflix Фото скриншот с Netflix Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

«Игра в кальмара» – южнокорейский триллер о выживании, действие которого разворачивается в современном Сеуле. 456 участников соревнуются в серии детских игр с возможностью выиграть огромную сумму денег, но, проиграв, они гибнут.

Первый сезон сериала стал самым популярным проектом в истории Netflix: за первые 28 дней после премьеры в сентябре 2021 года его просмотры достигли 1,65 млрд часов. Оцененная доходность шоу составила около $837 млн.

26 декабря 2024 состоялась премьера второго сезона «Игры в кальмара». Как сообщил сценарист и режиссер обоих сезонов Хван Дон Хёк, новый сезон превзошел первый по всем параметрам.

21 января Netflix объявил о доходе в $10,25 млрд за четвертый квартал, что превысило прогнозы в $10,1 млрд. Такой результат стал возможен благодаря популярности второго сезона «Игры в кальмара» и нового триллера Carry-On, вошедшего в топ-10 фильмов Netflix.