Акції південнокорейських компаній, асоційованих із серіалом Netflix «Гра в кальмара», впали після виходу третього, фінального сезону, який отримав неоднозначні відгуки глядачів, хоча й очолив світові рейтинги стримінгових платформ. Про це пише Bloomberg 30 червня.

Деталі

Акції Artist Co., розважальної агенції, де головний актор серіалу Лі Чон Че є найбільшим акціонером, впали на 21%. Artist Studio Inc., підрозділ Artist Co., втратив 24% вартості.

Dexter Studios Co., південнокорейська компанія з виробництва візуальних ефектів і партнер проєкту «Гра в кальмара», зазнала зниження акцій на 8,5%.

«Багато критики пов’язано з фіналом серіалу – глядачі, чиє бачення не збігається з ідеологією шоу, залишилися незадоволеними, – зазначив поп-культурний критик із Сеула Кім Херн Сік. – Перевершити перший сезон, який став світовою сенсацією, було надзвичайно складно».

Третій сезон антикапіталістичної драми, прем’єра якого відбулася 27 червня, посів перше місце в глобальному рейтингу телешоу Netflix у всіх країнах, за даними FlixPatrol, що відстежує перегляди на стримінгових платформах. На Rotten Tomatoes сезон отримав 83% схвалення від професійних критиків, але лише 51% – від глядачів.

Контекст

«Гра в кальмара» – південнокорейський серіал-трилер, події якого розгортаються в сучасному Сеулі. У центрі сюжету – 456 учасників, які змагаються в дитячих іграх за величезний грошовий приз. Проте поразка в грі означає смерть.

Ідея серіалу зародилася у 2009 році у Хван Дон Хьока, коли він сам боровся з фінансовими труднощами. Тоді місцеві продюсери не підтримали проєкт, і сценарій пролежав без діла дев’ять років. У 2018-му Netflix, шукаючи оригінальні ідеї за межами англомовного світу, запропонувала режисеру співпрацю.

Інвестиція Netflix виявилася надзвичайно успішною. За даними Bloomberg, перший сезон із бюджетом $21,4 млн приніс компанії $891 млн прибутку та залучив 4,4 млн нових передплатників. Серіал очолив рейтинги топ-10 у 94 країнах.

Як «Гра в кальмара» вплинула на її творця та чому Хван Дон Хьок не зміг отримати значних прибутків від глобального успіху шоу, читайте у матеріалі Forbes.